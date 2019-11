Elég komoly sebességcsökkentés jöhet a holland autópályákon

Hollandiában 100 km/h-ra korlátoznák a nappali maximális sebességet az autópályákon, szúrta ki a Portfolio. A kiszivárgott tervezet szerint a korlátozás jövőre már hatályba is léphet, a holland kormányzat a lépéssel a nitrogén-oxid kibocsátást csökkentené.

A holland média értesülései szerint a jelenlegi 130 km/h-ás sebességkorlátozás éjszaka a későbbiekben is érvényben maradna, az autóvezetők este kilenc és reggel hat óra között mehetnének majd ennyivel.

A károsanyag-kibocsátás csökkentése annyira súlyos problémává vált, hogy a BBC beszámolója szerint Hollandiában több infrastrukturális-beruházást felfüggesztettek.

A holland kormányzat jövőre 75 000 lakás építését tervezi, ezért a kabinet több lépést is fontolgat a károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében, a lehetőségek között felmerült a vasárnapi autózási tilalom is. A BBC szerint azt is fontolgatják, hogy az állatok takarmányához olyan enzimet adagolnának, amelynek segítségével csökkenthető lenne a szarvasmarhák metán kibocsátása.