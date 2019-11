Több mint százezren nem mentek el banki adategyeztetésre

Több mint százezer bankszámla-tulajdonos nem azonosította magát bankjánál, írja az MTI. A Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője pénteken azt mondta az M1-nek, hogy az aktív bankszámlák tulajdonosainak körülbelül egy százaléka, azaz mintegy 100-150 ezer ügyfél nem ment el adategyeztetésre az október 31-i határidő lejártáig.

Binder István szerint a bankok felkészültek voltak az adategyeztetésre, ügyfélszolgálataikat is megerősítették, az országos figyelemfelhívó kampány pedig elérte az ügyfeleket – a hírek szerint viszont nem mindet.

Azonban a határidő nem jogvesztő hatályú, azaz utólag is elvégezhető az azonosítás, de addig a kifizetéseket zárolják, mondta Binder. Hozzátette, hogy az adategyeztetési kötelezettség nem csak a bankok, hanem a biztosítók és az önkéntes pénztárak ügyfeleire is vonatkozik – de csak azoknak kell adataikat egyeztetniük, akik 2017. június 26. előtt kötöttek pénzügyi szerződést, és akikről még nem szerezték be a hiányzó adatokat (mert például nem személyesen intézték ügyeiket bankfiókjukban).