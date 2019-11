Milliárdos állami kártérítés jár egy agrárcégnek

Több mint 7 millió euró, vagyis 2,4 milliárd forint és kamatai megfizetésére kötelezte a magyar államot a Világbank mellett működő nemzetközi bíróság, tudta meg a Hvg.

A washingtoni központú szervezethez a brit Magyar Farming Company Ltd (MFC) és annak leányvállalata, a burgonyatermesztéssel és marhatenyésztéssel foglalkozó Inícia Zrt., illetve annak közvetlen tulajdonosa, a Kintyre Kft. fordult,

mert a földtörvény 2011-es módosítására hivatkozva felbontották a vele kötött hosszú távú földbérleti szerződést.

A több mint 500 hektáros területet új bérlőknek adta a Nemzeti Földalap, miközben a helyi jegyző is kiállt a föld korábbi művelői mellett, hogy ne vesszen el a termés. A birtokvédelmi eljárás közben az Inícia el is kezdett aratni, amiből kisebb helyi háború és perek is születtek – ezek egyikében döntött most a Világbank bírósága.

A döntés nem meglepő, mivel az Európai Bíróság korábban kimondta, hogy az uniós joggal ellentétes a külföldiekkel kötött határozatlan idejű vagy 2032 után lejáró haszonbérleti szerződések felmondását azonnali hatállyal és kompenzáció nélkül lehetővé tevő törvénymódosítás.

Az államnak, és így az adófizetőknek azonban nemcsak a kártérítést kell állnia, hanem az (igen gyakran csókos) ügyvédi irodák költségeit is, ez pedig a kormány által felrúgott összes ügyet tekintve szintén milliárdos tétel.

2012-ben az érvényes szerződésekkel rendelkező külföldi cafeteria-szolgáltatókat szorította ki a kormány a magyar piacról, a lépésről később kiderült, hogy ellentétes az uniós joggal. A Sodexo, a Le Cheque Dejeuner és az Edenred pedig pert indított Magyarország ellen. Az állam több tízmilliárdos kártérítést fizethet ezeknek a cégeknek, de a perek ügyvédi költségei is milliárdos tételt jelentenek.