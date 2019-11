Milliárdos adósságot halmozott fel Andy Vajna cége a filmbiztos halála után

Furcsa dolgok történnek az Andy Vajna magyarországi érdekeltségeit összefogó AV Investments nevű cégben azóta, hogy a sztárproducer/filmbiztos/kaszinómogul idén januárban meghalt. A 24.hu arról ír, hogy míg a cég adósságállománya tavaly év végén 5,5 milliárd forint, addig június végére forintra átszámítva már 13 milliárd rövid lejáratú tartozása volt.

A cégről azért készült újabb vagyonmérleg, mert abba beolvadt három olyan vállalat, amely eddig a vagyonkezelő cég tulajdonában volt: a City Center Development Ingatlanfejlesztő Kft., a GIBS Kereskedelmi Kft. és a Lucky Ventures Befektetési Kft. Ezzel valamivel egyszerűsödik a Vajna-cégháló, ami még így is elég nehezen átlátható. A befektetések nagy részét összefogó AV Investmentsnek például egy, az Egyesült Államok saját kis offshore paradicsomában, Delaware államban bejegyzett Cinergi Pictures Entertainment Inc. a tulajdonosa. Ennek elnöki posztját Andy Vajna halála után egykori üzlettársa, Samuel Russell Falconello vette át, aki az AV Investments elnöke is lett.

Falconettónak az AV Perfectben is van pozíciója, abban a nagyjából 37 milliárd forint értékű cégben, amelyet a filmbiztos özvegye, Vajna Tímea örökölt. Az özvegy pár hónapnyi küzdelem után az AV Investments ügyvezetői posztját is megkaphatta, bár csak Falconettóval közösen jogosult képviselni a céget. Az viszont még nincs pontosan rendezve, hogy pontosan mi is maradhat Vajna Tímeánál a férje vagyonából, ezt még egy bonyolult amerikai hagyatéki eljárásban kell rendezni.