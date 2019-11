Megállapodtak az uniós intézmények költségvetéséről

A tagállamokat képviselő Európai Unió Tanácsa spórolna, míg az Európai Parlament költekezne jövőre a klímavédelem és a fiatalok támogatása érdekében. Több magyar képviselő kezdeményezése is veszélybe kerülhet.

A kohéziós és mezőgazdasági támogatások csökkenhetnek, a befizetések nőhetnek az Európai Bizottság tervei szerint. A jogállamiság is számítana.

Megállapodásra jutottak az Európai Unió következő évi költségvetéséről a tagországok kormányait tömörítő tanács és az Európai Parlament (EP) küldöttei, jelentették be hétfő este Brüsszelben.

Az EU a jövő évben 168,7 milliárd euró erejéig vállalhat pénzügyi kötelezettségeket, a kifizetések összege pedig 153,6 milliárd euró lehet.

(Az Európai Bizottság eredeti tervezete 168,3 milliárd euró kötelezettségvállalást és 153,6 milliárd euró tényleges kifizetést irányzott elő.)

A bőkezűbb kiadási keretet támogató parlament 171, illetve 159,1 milliárd eurót szeretett volna elérni,

a hangsúlyt a takarékosságra helyező tanács viszont 166,8 és 153,1 milliárd eurót.

Monika Hohlmeier, az EP főtárgyalója elsősorban azt emelte ki, hogy sikerült félmilliárd euróval növelni a klímavédelemre szánt forrásokat, valamint több pénz fog jutni a digitalizáció, illetve a fiatalokat célzó különböző programok, például az Erasmus+ és a DiscoverEU finanszírozására.

Az előzetes megállapodást még hivatalosan is meg kell erősítenie a két intézménynek, amire akár már jövő héten sor kerülhet. Hétfőn éjfélkor jár le az egyeztetések határideje: amennyiben addig még nem sikerült volna megállapodásra jutni, akkor az Európai Bizottságnak új költségvetési javaslatot kellett volna benyújtania.

Az Európai Unió hosszú távú kiadásainak főbb céljait és korlátait a hétéves keretköltségvetési ciklusban határozzák meg. A következő évre vonatkozó kiadásokat egyéves költségvetésben szabják meg, ahol elosztják a hétéves időszakra tervezett összegeket. Nem kell minden évben pontosan 1/7-et előirányozni, de összességében törekedni kell arra, hogy a végösszeg annyi legyen, mint amennyit a ciklus elején megszabtak.

Jelenleg a 2014-20-as keretköltségvetési ciklus utolsó évére, 2020-ra terveznek az uniós intézmények. Az Európai Bizottság javaslatára az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament dönt a költségvetésről. A büdzsében szerepelnie kell annak, hogy a Bizottság mennyi uniós támogatás kifizetésre vállal a következő évben kötelezettséget. Onnantól kezdve három éve van arra, hogy ezeket ténylegesen el is utalja. A költségvetésben azt is meg kell határozni, hogy a Bizottság mennyi támogatást fizet végül ki a korábbi években vállalt kötelezettségek alapján. A kifizetés átnyúlhat a következő, 2021-27-es költségvetési időszakra is.

A kohéziós politika az uniós költségvetés egyik legnagyobb kiadása, a 2017-es költségvetésnek például 34 százalékát fordították erre a célra. Az uniós pályázatokat a Bizottság előfinanszírozhatja, a projekt megvalósítása során időközi finanszírozással fedezheti a költségeket, vagy a projekt lezárása után fizethet. A tagállamok gyakran az államkasszából fedezik a projektre szánt összeget, míg a Bizottság nem fizet.

Ha tehát 2020-ban 3 milliárd euróval megemelik a kohéziós politikára kifizetett összegeket, akkor abban az évben valóban magasabb összeg fog a tagállami kasszákba befolyni, de a hétéves ciklust nézve összességében nem jut több uniós pénz erre a kohéziós politikára, mert arról már 2013-ban megállapodtak.