Varga Mihály: 2021-ben kerülhet napirendre az egyszámjegyű szja

A kormány már hozzálátott a második gazdaságvédelmi akcióterv kidolgozásához, az új intézkedésekről a jövő év első felében születhet döntés - ezt mondta Varga Mihály a Magyar Nemzetnek adott, hétfőn megjelent interjújában. A pénzügyminiszter azt mondta, az első gazdaságvédelmi akcióterv intézkedései közül sok már megvalósult, a fennmaradók január elsején indulnak.

Varga többek között arról beszélt a kormány kedvenc lapjának, hogy nem vetették el a tervet, hogy egyszámjegyűre, legfeljebb 9 százalékosra csökkentsék a személyi jövedelemadó kulcsát. Ez 700-800 milliárd forintos adócsökkentést jelentene, ekkora mozgástér viszont a 2020-as költségvetésben nincs, így 2021 körül kerülhet ez ismét napirendre.

Varga Mihály a kormány kisadózó vállalkozások tételes adóját, vagyis a katát érintő terveiről is beszélt. Nemrég terjedni kezdett a hír, miszerint a kormány szigorítaná a több százezer adózót érintő formát, ezt azonban akkor a Pénzügyminisztérium tagadta, mondván, nem akarja "drágítani" a katát, csak szigorítani az ellenőrzését. A miniszter most azt mondta erről, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) tapasztalatai szerint bizonyos vállalkozói csoportok visszaélésszerűen alkalmazzák ezt az adózási formát úgy, hogy alkalmazottaikat nem munkavállalókként, hanem vállalkozókként foglalkoztatják. Az ügyben a kamara összetett javaslattal állt elő, amit a minisztériumnál áttekintenek, és egyeztetnek más szakmai szervezetekkel, kamarákkal is.- A szabályok esetleges módosítása ezután jövőre következhet.