Egy apró hiba miatt négyszeresére ugorhat a biztosítása

Hiába vezetett valaki 15 évet kármentesen, ha egyszer is kárt okoz, akár négyszeresére is nőhet a biztosítási díja a bonus-malus rendelet szerint. Ez a Magyar Autóklub szerint az alaptörvénybe ütközik, ezért a jogi bizottságuk keddi ülésén arra jutottak, hogy alkotmánybírósági eljárás indítását kezdeményezik. Az ülésen jelen volt az Alapvető Jogok Országgyűlési Biztosi Hivatal képviselője is.

Szerintük a jogállamiság sérelmét jelenti az is, hogy a meghirdetett díjak átláthatatlanok, 40-50 oldalas apróbetűs feltételekben szerepelnek, egyes biztosítóknál egy hónapon belül akár háromszor is változnak, és különösen sérelmes az, hogy a többszörös díjnövekedés abban az esetben is bekövetkezhet, ha az autós a bonus-malus rendelet felhatalmazása alapján az okozott kárt maga megtéríti.

A Magyar Autóklub szerint az alkotmánybírósági eljárásra az is alapot szolgáltat, hogy a bonus-malus rendelet törvényi felhatalmazás nélkül, illetve azon túlterjeszkedve ad lehetőséget a biztosítóknak a fentiek szerinti díjhirdetésre. Az ülésre a napirend közlésével a MABISZ képviselői is meghívást kaptak, de nem jelentek meg.