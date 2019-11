Dolgozói hatodát küldi el az irodai hipsztercég

Világszerte 2400 munkatársát küldi el az irodai üzemeltetés forradalmasításának ígéretével piacra lépett We Work – írta a Reuters. Nem csak a cég volt túlértékelve, története jelezheti, hogy éve a startupok aranykorának, amikor a befektetők a józan megfontolásokat figyelmen kívül hagyva öltek hatalmas összegeket ígéretekre, mint valós üzleti modellre épülő vállalkozásokba. A We Work értékét januárban még 47 milliárd dollárra becsülték, mostanra túlélése is kérdéses-

A cég kincstári magyarázata szerint „drasztikusan csökkentve a működési költségeket hatékonyabban használják fel erőforrásaikat” – valójában azonban jól jelzi a cég válságát, elvégre az elbocsátottak a cég dolgozóinak hatodát teszik ki.

Már nyáron látszott, hogy a cég evi 1,9 milliárd dolláros veszteséget termel, így a tőzsdén megjelenve nehéz lesz támogatókat szereznie. Szeptemberben ez be is következett, a cég értéke addigra 10-12 milliárdra esett le.

A modell egyébként bizonyos szempontból sikeres volt: az alapító Adam Neuman 1,7 milliárd dolláros lelépési díjjal távozhatott a cég éléről.