Már 146 ezret megrendeltek a Tesla új pickupszörnyéből

146 ezer Tesla Cybertruckot rendeltek meg az emberek 2 nap leforgása alatt – állította a cég vezére, Elon Musk egy szombati Twitter-posztban.

A gyártó új modellje egy futurisztikus kinézetű pickup, ami meglepően olcsó is ahhoz viszonyítva, hogy egy Tesláról van szó, és hogy miket tud: a legolcsóbb változat 40 ezer dollárért már hazavihető. A bemutatón történt egy kisebb blamázs, amikor a Cybertruck törhetetlennek mondott üvege mégiscsak betört, ez mondjuk inkább annak volt köszönhető, hogy Muskék túlzásba vitték a tesztelést, és egy jókora acélgolyót vágtak az ablakba – a sima golyóállást ettől még valószínűleg stabilan tudja az üveg. Ettől függetlenül a kellemetlen pillanatoknak pénzben mérhető hozadéka is lett, Forbes becslése szerint 6 százalékot estek a Tesla részvényei a bemutató után, így maga Elon Musk is 768 millió dollárt bukott a pénteki tőzsdezárás időpontjára.



A vásárlókat viszont a jelek szerint nem rendítette meg a baki, ha hihetünk Musk tweetjének, úgy 146 ezer megrendelés futott be szombat estig a Cybertruckra. Ezek minden bizonnyal valódi vásárlások lesznek, ugyanis a CNBC beszámolója szerint 100 dolláros, vissza nem téríthető előrendelési díjat is fizetni kell minden rendelés után, ez pedig egy kicsit megdrágítaná a viccből rendelést. Igaz, az előrendelési díj alacsonyabb a korábbi modelleknél alkalmazott összegeknél (a Model 3-nál pl. 1000 dollárt kellett előre kicsengetni). A kiírás szerint a vevők 42 százaléka a dupla, 41 százaléka a tripla, és 17 százaléka az egymotoros változatot kéri.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

Musk nagy reményeket fűz a Cybertruck után bemutatandó következő modelljükhöz, a Model Y-hoz is, ami egy SUV lesz. A cégvezető azt mondta, szerinte ebből többet fognak eladni, minta Model S-ből, a Model X-ből és a Model 3-ból együttvéve. Azt ugyanakkor nem közölte, mennyi előrendelés futott be eddig.