Megvásárolta a világ leghíresebb ékszerbolt-hálózatát a Louis Vuitton

Több mint 16 milliárd dollárt fizetett a Louis Vuitton a Tiffany ékszerkereskedő cégért - írja a BBC. A francia divatcég még október végén jelentkezett, hogy szívesen megvásárolná az amerikai központú Tiffany-t, amelyet talán még az is ismer, aki azt se tudja, hogy ott mit árulnak, hiszen a bolt nevét örökké belevéste a kollektív tudatba az Audrey Hepburn főszereplésével készült, magyarul Álom luxuskivitelben címmel megjelent Breakfast at Tiffany's.

A cég leghíresebb üzlete az a New York-i bolt, amelynek kirakatát Hepburn a filmben is nézegeti, a cég viszont már világszerte 300 boltot üzemeltet, amelyekben 14 000 ember dolgozik. Viszont hiába a hírnév és a nemzetközi hálózat, az utóbbi években már nem ment annyira jól a Tiffanynak, a BBC cikke szerint részben azért, mert nem sikerült megszólítania a fiatalabb vásárlókat. Pedig próbálkoztak, fiatalos reklámokat forgattak fiatal színészekkel és rapperekkel, még Kendall Jennernek is fizettek egy rakat pénzt, hogy a 119 millió Instagram-követőjét rávegye a Tiffany gyémántgyűrűk és egyebek vásárlására (bár valószínűleg a 119 milliónak csak egy viszonylag kis része engedhetne meg magának ilyesmit.)

A Louis Vuitton, pontosabban az ebből kinőtt LMVH cégcsoport viszont a felvásárlással tovább erősítette a dominanciáját a luxustermékek piacán. A francia vállalat alá tartozik a Dom Pérignon pezsgőmárka, a Bulgari ékszermárka, a Dior divatház, a Sephora hálózat és még egy sor márka, amelyeknek birtoklása vagy fogyasztása jelzi valakiről, hogy elég gazdag.