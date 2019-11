9500 embert rúg ki a német Audi

Az Audi német autógyártó társaság 9500 állás felszámolására készül a hazai üzemeiben, Ingolstadtban és Neckarsulmban – jelentette kedden a hírportálján a Handelsblatt.

Az MTI szemléje szerint a német üzleti lap értesülése úgy tudja, az állások megszüntetéséről szóló terv a menedzsment és az üzemi tanács tárgyalásainak eredménye. Az is szerepel benne, hogy nemcsak leépítés, hanem létszámfejlesztés is indul, a társaság jövője szempontjából fontos területeken 2000 új munkahelyet hoznak létre.

A leépítést a munkavállalói érdekképviseletek számára elfogadható módon és az aktuális üzletmenettől függetlenül, egy átfogó átalakítás részeként hajtják végre. A társaságnál maradó 50 ezer munkatárs foglalkoztatási garanciát kap 2029-ig. A Handelsblatt hozzátette, hogy az ingolstadti és neckarsulmi dolgozókat kedden tájékoztatják a tervekről.

Az Audi nem kommentálta a lap értesülését, de a Volkswagen csoporthoz tartozó társaság vezetősége már többször jelezte, hogy megszűnhetnek munkahelyek. A Frankfurter Allgemeine Zeitung című lap egy októberi összeállításában azt írta, hogy Ingolstadtban már törölték is az egyik éjszakai műszakot, Neckarsulmban pedig "végzetes" a helyzet, a 17 ezer embert foglalkoztató baden-württembergi gyár évi 300 ezer autó összeszerelésére alkalmas, de folyamatosan csökken a termelés. Tavaly már a 200 ezres határt sem érték el, csupán 186 ezer kocsi készült. Az alacsony kihasználtság oka, hogy főleg limuzinokat gyártanak, és a leginkább kelendő városi terepjáró modellek máshol készülnek.

A Győrben autógyárat és a világ legnagyobb autómotor-gyárát működtető társaság az idei első fél évben 906 ezer autót adott át vásárlóinak világszerte, 4,5 százalékkal kevesebbet az előző évinél. Az értékesítési bevétel 28,8 milliárd euró (9650 milliárd forint) volt, az egy évvel korábbi 31,2 milliárd után. A működési eredmény 2,3 milliárd euróra csökkent az egy évvel korábbi 2,8 milliárdról, a bevételarányos jövedelmezősége pedig 8,9 százalékról 8 százalékra csökkent.

A magyar Audinál is jelentkezett tehát némi visszaesés a termelésben, egész évben lehetett is hallani olyan pletykákat, hogy leépítések vannak a cégnél, de az Audi szerint a törzsállományból nem rúgtak ki embereket, csak kevesebb kölcsönzött munkaerőt vettek igénybe. A magyar autóiparban is nagy a bizonytalanság a német helyzet miatt, sok helyen a bértárgyalásokat sem tudták emiatt időben megkezdeni, ugyanakkor pánikra egyelőre semmi ok: mivel a magyar munkaerő még mindig jóval olcsóbb, mint a nyugat-európai, az esetlegesen csökkenő kereslet miatti nagyszabású visszavágások első körben biztosan nem Magyarországot érintik. Készülni kell ugyanakkor arra, hogy az elektromotorokra való átállás még változatlan kibocsátás mellett is kevesebb munkaerőt igényel, mint a hagyományos motorok gyártása, ez pedig minden autógyártót érint.