I. kerületi vezetés: Jogsértő szerződéssel szerzett ingyen parkolóhelyeket az MNB alapítványa

Az I. kerületi önkormányzat szerint a Magyar Nemzeti Bank és a Budavári Kapu Kft. közötti parkolási megállapodás jogsértő volt, emiatt szüntették meg az MNB-alapítvány lehetőségét az ingyenes parkolásra – közölte az önkormányzat.

Az MNB álláspontja szerint szerződést szegett a V. Naszályi Márta polgármester által vezetett önkormányzat azzal, hogy leszereltette a Szentháromság utcában, a Bölcs Vár előtti parkolást lehetővé tevő táblát. Az I. kerület vezetése viszont másképp látja, közlésük szerint a Budapest Közút Zrt. tavaly már informálisan jelezte az önkormányzat számára, hogy a várakozni tilos tábla kihelyezése törvénytelen, és csak a korábbi városvezetés által jogosulatlanul kihelyezett jelzőtáblát távolította most el az önkormányzat.

V. Naszályiék azt állítják, az MNB és az I. kerületi önkormányzat között "nincs és nem is volt a Magyar Nemzeti Bank alapítványa tulajdonában álló épület előtti területen parkolóhelyek kizárólagos használatára vonatkozó szerződés". Csak egy 2014. március 11-én, a Budavári Kapu Kft. és az MNB által aláírt megállapodás van, amelyben

a Budavári Kapu az önkormányzat tulajdonában álló közterületi parkolóhelyek közül négyet 10 évre ingyenesen kizárólagos használatba adott az MNB számára.

A megállapodás kifejezetten kimondta, hogy az MNB a kizárólagos várakozási helyekért megváltási díjat nem köteles fizetni - írta az önkormányzat, hozzátéve, hogy ez a rendelkezés jogszabálysértő, és kárt okozott az önkormányzat számára. A tíz év alatt összesen így 52 millió forint kár érte volna az önkormányzatot,

2014 óta már nagyságrendileg 29 millió forint jogos bevételtől esett el.

Az I. kerület vezetése szerint ezzel a megállapodással a Budavári Kapu Kft. és a Magyar Nemzeti Bank súlyosan megsértette a Fővárosi Közgyűlés parkolási rendeletét, és annak a kizárólagos használatú várakozási helyekre vonatkozó szabályait. Mint a közleményben írják,

a fővárosi parkolási rendelet és más jogszabályok alapján sem az MNB, sem annak alapítványa nem jogosult kizárólagos várakozási helyre, különösen nem ingyenesen.

A fővárosi parkolási rendelet alapján ugyanis, ha jogosult is volna az MNB vagy annak alapítványa ilyen kedvezményre, akkor parkolóhelyenként évente a várakozási díj 2500-szorosát kellene megfizetnie. Kitértek arra is, hogy a "törvénytelen megállapodást" üzleti titokként kezelték, és a titoktartást kiterjesztették a saját alkalmazottjaikra is, valamint mindazokra, akik e "megállapodás alapján törvénytelenül parkoltak".

"V. Naszályi Márta a jövőben elképzelhetetlennek tartja, hogy az önkormányzat vagy annak a cége ilyen titkosított szerződésekben játssza ki a közvagyont, és vegye el a várban lakóktól a parkolóhelyeket" - fogalmaztak a közleményben, amely szerint a kerület polgármestere utasítja a Budavári Kapu Kft.-t, hogy a törvénysértő megállapodást ne hajtsa végre, törölje a jogosulatlan rendszámokat a rendszerből, és vizsgálatot indít annak érdekében, hogy az önkormányzat jogi úton milyen kártalanításhoz juthat hozzá.

Az olcsó vagy ingyenes budavári parkolóhelyek elvétele nem csak az MNB-nek fáj, a párbeszédes polgármester megszüntette például a luxuséttermek és szállodák vendégeinek járó, jelképes összegű parkolás lehetőségét is.