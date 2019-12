Azt hitte, ingyen küldött 50 ezer sms-t, egymilliós telefonszámlát kapott

Attila igencsak aktív volt a kereskedelmi tévék sms-küldős nyereményjátékaiban, percenként akár száz, az elmúlt hónapban összesen 50 ezer helyes megfejtést küldött be. Megtehette, hiszen korlátlan csomaggal rendelkezett. Ám most egymillió forintot követelnek rajta, a Telenor és a flottakezelője ugyanis szerződést módosított, csak éppen az ügyfeleknek senki nem szólt. Történhet ilyen? Vagy megegyezés vagy izgalmas per várható.

Attila az elmúlt hónapban egymillió forintos telefonszámlát kapott a Telenor távközlési társaságtól. December 11-ig kellene rendeznie a számlát, de esze ágában sincs befizetni az összeget.

Sokszor hallani ilyen gigantikus gáz-, áram-, vagy telefonszámláról, aztán általában kiderül, hogy hibázott a leolvasó, a dátumot írta az óraállás helyére, vagy elromlott az informatikai rendszer. Azt gondolhatnánk elsőre, hogy itt is számlázási hiba történt, hiszen ki költene havonta amúgy egymilliót telefonálásra? A most következő történet azonban egyáltalán nem ennyire egyszerű, mindjárt meg is magyarázzuk.

Kereskedelmi tévés játékok

A TV2 és az RTL Klub kereskedelmi tévéken este, a főműsoridőben olyan népszerű műsorok mennek, amelyek időről, időre sms-es vetélkedőkre invitálják a nézőket. Az sms nem emelt díjas, hanem normál árképzésű, és aki jól válaszol a Jóban Rosszban vagy a Séfek séfe és hasonló műsorok kérdéseire, wellness-hétvégét, ajándékcsomagot nyerhet.

Attila szeretett játszani, de vélhetően pontosabban fogalmazunk, ha azt mondjuk, hogy nagyon szeretett játszani.

Saját bevallása szerint esténként és műsoronként ötszáz körüli helyes választ küldött el. Mindezt teljesen manuálisan, vagyis nem valami sms-küldő robotot használt, hanem órákon át küldözgette az üzeneteket (a játékok jellemzően adott nap éjfélig nyitottak).

Olyan szinten fejlesztette ki ujjait az sms-küldésre, hogy a végén már percenként akár száz sms-t is el tudott küldeni.

Másfél évig Attila nagyon elégedett volt a csomaggal. A különböző játékok algoritmusai mindig a helyes válaszadók közül sorsolták ki a nyerteseket, és a játékosok, vagyis Attila és hasonló érdeklődésű barátai, valóban nagyon sokszor nyertek, több kisebb és néhány nagyobb értékű ajándéknál is elvihette a jutalmat, wellness-hétvégét, fűnyírót és mindenféle édességcsomagot is nyert. Mint az Indexnek elmondta,

nem éreztem függőnek magam, ha egy nyeremény kevésbé vonzott, nem játszottam, és amióta vita elindult, azóta sem küldtem egyetlen üzenetet sem.

Mindenesetre az átlagosan havi ötvenezer sms elküldése nem lett volna olcsó mulatság, ha 20 forintos díjjal számolunk, akkor havi egymillió forintba került volna, de Attila tudatosan egy olyan flottába lépett be, ahol a belföldi sms-küldés ingyenes volt.

Olcsó mobilflották

Az általa választott flottát egy ecseri cég, a Credit Prime 2015 Kft. nevű társaság üzemeltette, a különböző állatnevekkel meghirdetett ajánlatok az olcsó mobilflották oldalon láthatóak.

Nemcsak Attila, de több hasonlóan játékkedvelő sms-küldő társa is idetaláltak. Attila természetesen tudatában volt annak, hogy nem átlagosak a felhasználói szokásai, de abban a másfél évben, ameddig tagja volt a flottának, sem a flottakezelő, sem a mobiloperátor nem jelezték, hogy kifogásaik lennének.

Mint azt az érintett az Indexnek elmesélte:

a publikus lakossági tarifacsomagokhoz képest lényegesen alacsonyabb havidíj megfizetése mellett vehettem igénybe kedvező percdíjakat, sms- és mobiladat csomagokat. Számomra a szerződés megkötése során döntő szempont volt, hogy a belföldi sms-küldés normál díjas irányokba korlátlan legyen.

A rendszer úgy működött, hogy a Telenor a flottakezelővel volt szerződéses kapcsolatban, a szerződő magánszemély lemondott a szám feletti jogairól a flottacég javára, ha pedig valaki ki akart lépni a flottából, akkor a flottakezelő kiállított egy igazolást, ezzel be kellett fáradni a Telenor üzleteinek egyikébe és a telefonszám visszakerült a korábbi magánszemély tulajdonába, a lakossági tarifacsomagba.

Mindenesetre belépéskor a flottakezelő azt az információt adta, hogy a belföldi sms-küldés normál díjas irányokba korlátlan, nincs felső határ.

- meséli Attila.

Minden megváltozott

A galiba akkor kezdődött, amikor idén szeptemberben a flottakezelő és a Telenor új keretszerződést kötött, amelynek kapcsán változtak a flottás tarifacsomag elemei, bizonyos szolgáltatások olcsóbbak lettek, de 2019. október 26-tól kikerült a csomagból a belföldi, korlátlan sms-küldés.

Csakhogy erről senki nem értesítette Attilát. Vagy a flottakezelőnek, vagy a Telenornak nyilván tájékoztatni kellett volna az ügyfeleket, hogy valami pénzbe került, ami eddig ingyen volt, de ezt mindenki elmulasztotta. Attila helyzete egyedi, de az az ügyfél is jogosan morcos, akin csak pár ezer, pár tízezer forintot követelnek egy olyan szolgáltatásért, amelyről azt hitte, hogy ingyenes.

Mindenesetre, amikor november közepén a Telenor applikációjában az sms-hívő ügyfelek megnézték a havi költéseiket, dobtak egy hátast, történetünk főszereplője esetében milliós, de sokaknál több százezres nyitott számlaforgalom állt.

Panaszkezelés

Innen kezdődött egy kafkai sodródás. Az ügyfél a Credit Prime 2015 Kft-hez fordult, amely jelezte neki, hogy a módosítás hatályba lépése előtt kérte a Telenort, hogy szöveges üzenetben tájékoztassák az előfizetés használóit a keretszerződés módosulásáról, azonban ez nem történt meg, és igyekeztek megnyugtatni az ügyfelet, hogy lesz megoldása az ügynek.

A Telenor arról tájékoztatta az ügyfelet, hogy a szerződést a Credit Prime 2015 Kft-vel kötötték, velük állnak jogviszonyban, így a kiterhelt összegeket a flottától fogják kérni, ha a számlafizető nem egyenlíti ki a havi telefonszámláját.

A meglepett ügyfelek semmiképpen nem szeretnének fizetni, ha nem lesz megoldás az ügyükre, azt tervezik, hogy pertársaságba szerveződnek, mint ügyvédjük mondta, ilyen esetben a flottakezelőnek kell hitelt érdemlően bizonyítania, hogy adott tájékoztatást az ügyfeleknek.

Attila azt sem érti, hogy miért nem kapott tájékoztatást a csomag változásáról, de azt sem, hogy miért nem jelzett be az úgynevezett forgalomfigyelő rendszer. Vagyis az a beépített szolgáltatás, amelyik riaszt, ha a rendszeres pár ezer forintos havi számla után valakinek a hóközi számlája irreálisan magas lesz a korábbi költésekhez képest.

A Telenor álláspontja

Természetesen mi is megkerestük a két érintett céget, a Telenor és a Credit Prime 2015 is elmondta a nézőpontját. A Telenornak több olyan magánszemély telefonszámát is átküldtük, akik erre felhatalmaztak bennünket. Az Index kérdései után a Telenor megvizsgálta az esetet, mint írták:

a kérdéses számok előfizetője a Telenor üzleti előfizetője, egy flottakezelő cég, így a Telenor az érintett telefonszámok magánszemély használóival nem áll szerződéses kapcsolatban.”

A Telenor és a flottakezelő 2019 szeptemberében új egyedi üzleti előfizetői szerződést kötött, mely szerződés rögzíti a küldött sms-ek díját, hálózaton belül és hálózaton kívül. A Telenor szerint a használók által jelzett probléma oka abból eredhet, hogy a flottakezelő nem, vagy nem megfelelően tájékoztatta a használót, vagy a használó a tájékoztatást nem vette tudomásul, esetleg nem megfelelően értelmezte. (Mi a felhasználóktól úgy értesültünk, hogy nem is volt tájékoztatás – a szerk.)

Ez a körülmény azonban a Telenor érdekkörén kívül esik, ugyanis a használókkal nem a Telenor, hanem a flottakezelő, azaz az előfizető áll kapcsolatban, így a Telenor a tájékoztatást nem is tudja kontrollálni.

Azt javasoljuk, hogy a használók a panaszukat a flottakezelő felé jelezzék, problémájukat a Telenor közvetlenül sajnos nem tudja orvosolni.”

– fejezte be válaszát a mobilcég

A flottakezelő szerint

Ez így nem hangzik túl biztatóan, de a flottakezelő, általunk elért munkatársa megnyugtatta az ügyfeleket, mint mondta,

annak, aki korlátlan sms-ben volt, a számlákat vélhetően sztornózni fogják, erről a következő héten egyeztetnek a Telenorral. Ám a jövőben már a flottatagoknak oda kell figyelniük az sms-küldésre."

A Credit Prime 2015 munkatársa ugyanakkor azt is jelezte számunkra, hogy a szerződésekben azért benne volt, hogy az ÁSZF a mérvadó, vagyis a korlátlan beszélgetés és a korlátlan sms méltányos használat esetén érvényes.

Mi a méltányos?

Arra azonban nem tudjuk a választ, hogy amennyiben például ezer darab sms a méltányolható sms-mennyiség, akkor egy ilyen szolgáltatást miért nem ezer darabig korlátlan sms-ként hirdetnek.

Vagy miért nem küld a mobiloperátor, esetleg a flottakezelő egy figyelmeztetést, ha a forgalomfigyelő rendszer azt észleli, hogy egy másfél éve rendszeresen csak havi pár ezer forintot fizető, de tízezerszámra sms-ező ügyfél egymilliós forgalom felett jár.

Erre is rákérdeztünk, a Telenor azt írta, hogy

mindenben a vonatkozó jogszabályok szerint járt el,

a forgalomfigyelő és jelző eljárás nem kötelezettséget, hanem lehetőséget jelent a szolgáltató számára arra, hogy az előfizetés igénybevételét korlátozza, ha az ÁSZF-ben rögzített korlátot eléri az előfizető.

ráadásul az Elektronikus hírközlési törvény (EHT) rögzít azt a folyamatot, amelynek értelmében az ÁSZF-ben meghatározott magasforgalmi összeghatárig vagy adatmennyiségig használható az előfizetés. Az eljárás azonban kizárólag a lakossági (tehát magánszemély, valamint lakossági kezelést kérő cég/egyéb szervezet nevén lévő) és kisvállalkozói (1-14 hívószámmal) számlás előfizetésekre vonatkozik. Az érintett telefonszámok üzleti előfizető előfizetésében állnak.

Az természetesen érthető, hogy a mobilcégek nem szeretnék azt támogatni, hogy egyetlen pár ezer forintos előfizetéssel egy bank, vagy egy értékesítést segítő társaság milliónyi sms-t küldjön ki egy robottal.

Attila sms-küldési szokásai azonban bármennyire is extrémek, valóban a saját céljait szolgálták: játszott.

Ő maga azzal érvel, hogy lehet, hogy egy lakossági csomagnál ez a mennyiségű sms nem méltányolható, de szerinte a Telenor és a Credit Prime 2015 Kft. szerződése üzleti szerződés volt.

Hamarosan eldől, hogy mi lesz a számlával, Attila aligha folytathatja nagyüzemi vetélkedését, ugyanakkor fogyasztóvédelmi szempontból az nagyon durva lenne, ha a tájékoztatás nélkül úgy változtatnák meg a csomagját, hogy a gyakorlatilag azonos havi telefonhasználat az egyik hónapban pár ezer forintba, míg a következőben több mint egymillióba kerülne.