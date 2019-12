Még tovább zuhanó forintot vár az ING

Vesztésre áll a forint a régiós versenyben,

írja a Világgazdaság az ING előrejelzésére hivatkozva. Nyár végén a holland óriásbank még azt becsülte, hogy kezdhetünk megbarátkozni a 335 forintos euróval, de most már úgy látják, hogy jövő év első negyedévében 340 forintnál is drágább lesz egy euró. És van esély a 345 forintos szint tesztelésére is.

A dollárral szemben is forintgyengülést várnak egyébként. Általában egyébként a feltörekvő országok devizáihoz képest a kelet-közép-európai régió devizái jobban teljesítőnek számítanak, csak a magyar forint pont nem. A cseh korona a román lej és a lengyel például a magasabb reálkamatszintjének köszönhetően jobban áll. Annak ellenére hogy lassuló euróövezeti és régiós növekedés valószínűsíthető.

A magyar gazdaságnak azonban speciálisabb bajai is vannak:

- a régió legmagasabb, három százalékos inflációs céljához közel járunk hivatalosan is. Ez 2 százalékkal magasabb, mint az euróövezeti pénzromláshoz képest. A folyó fizetési mérleg romló tendenciája mellett az MNB monetáris politikája nem kedvez a forintárfolyam stabilitásának, vagy akár a forint erősödésének az ING szerint.

Az egyre kevesebbet érő forinttal azok járnak például rosszul, akik forintban kapják a jövedelmüket. A forint egyébként idén a világ legrosszabbul teljesítő devizái között van.

A körülményekhez képest fényes közeljövőt várnak ezzel szemben például az orosz rubelnek. Gyorsulhat az orosz gazdasági növekedés, a csökkenő infláció mellett csökkenthetik a kamatokat is. Emellett az ország elleni gazdasági szankciók hatásai is mintha gyengülnének.