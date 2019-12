Megsegítjük a TV2-t is

A TV2 Média Csoport is részt vesz az MNB nemrég indított vállalati kötvényprogramjában, írja a Portfolio.hu. A Növekedési Kötvényprogram (NKP) nevű ötlet keretében a TV2 30 milliárd forintnyi kötvényt bocsáthat ki, ezzel nagy kibocsátónak fog számítani. A szükséges hitelminősítői besorolást már megkapták.

Itt olvashat bővebben arról, hogy mi ez az egész. Röviden a jegybank 300 milliárd forint keretösszegben hazai székhelyű, nem bankok által kibocsátott vállalati kötvényeket vásárol. Hivatalosan azt várják tőle, hogy élénkítse ezt a szegmenst, bár a program leírásában nem szerepel, hogy milyen eredmények után tartanák sikeresnek ezt a húzást.

A kibocsátók közül nagyon sok pénzt jutnak a NER-esnek mondható cégek, például a 4iG, Duna Aszfalt, Appeninn, Opus Global és társaik reprezentálta kör 20-30 milliárdos, vagyis nagy kötvényprogrammal lépett porondra. De a piaci cégek közt is van óriáskibocsátás, például Cordia 44 milliárd forintnyi kötvényt bocsátott ki.

Ez a program többek közt azért is jöhetett jól a NER-es cégeknek, mivel az alapvető szabályokat általában nekik is be kell tartaniuk, így a hitelezési limiteket is. Több olyan politikailag támogatott cég volt azonban, amelyik már nem tudta növelni az eladódottságát. A kötvényprogram számukra vagy arra alkalmas, hogy a korábbi hiteleket visszafizessék, enyhüljön a nyomás, vagy arra is jó lehet, hogy új típusú forrásból tudjanak közvetlenül megint vásárolni.