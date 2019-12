Vannak még gondok a Takarékbank netbankjával

Biztosan nem mondhatni, hogy zökkenőmentesen ment a Takarékbank informatikai átállása. Ezek a gondok valójában egy hat és fél-hét éves folyamat lezárását jelentették.Ebben majdnem kétszáz magyarországi takarékszövetkezet a kormány vezényletével egy bankban egyesült, sok nagy vesztes és nyertes mellett végül felszámoltuk a szövetkezeti gondolatot.

Az átállás problémái azonban még nem értek véget, olvasóink ugyanis jelezték, hogy a bank netbankjából eltűnt hitelkártya, mintha sose lett volna. Megkérdeztük ezért erről a Takarékbankot, akik elismerték, hogy "a hitelkártya netbankban való megjelenítésében hiba lépett fel."

Azt ígérik cserébe, hogy a kártya attól még működik, telefonon vagy ATM-en keresztül le is lehet kérdezni az adatait, és sms-sel is kaphatnak tájékoztatást az ügyfelek. emellett a kényelmetlenségek miatt most novemberben a bank nem számít fel termék után hitelkamatot, késedelmi kamatot és késedelmi díjat se. Alább a bővebb válaszuk:

Az ügyfeleink a hitelkártyájukat rendeltetés szerint tudják használni, a tranzakcióikról és elérhető hitelkártya egyenlegükről az sms szolgáltatás keretében kaphatnak tájékoztatást. Az SMS szolgáltatással nem rendelkező Ügyfelek, aktuális egyenlegüket a nap 24 órájában hívható Ügyfélszolgálaton (36/ ‪1 311 3110‬) keresztül vagy ATM-en az Egyenleg lekérdezés menüpontot választva ismerhetik meg.

Tekintettel az egyes ügyfeleket érintő esetleges kellemetlenségekre, a Takarékbank úgy döntött, hogy a hitelkártyával rendelkező ügyfeleinek a hitelkártya forgalomhoz kapcsolódóan 2019 novemberében nem számít fel hitelkamatot, késedelmi kamatot valamint késedelmi díjat sem, vagyis ezen időszakban hitelkártyával felhasznált hitel összeg kamatmentes volt az ügyfelek számára.

Fentiektől függetlenül munkatársaink és külső szolgáltató partnereink dolgoznak a hitelkártya netbanki megjelenítési probléma mielőbbi megoldásán, mely hamarosan az ügyfelek számára a netbank rendszerben ismételten elérhetővé válik.