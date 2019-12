Kétmilliót kért a jéghideg gyümölcsleves szabadalmára

12 rendbeli csalással vádolt férfiakkal és nigériai herceges csalásban utazó álplébánossal is foglalkoztak a napokban a megyei ügyészségek.

Nagyon olcsó traktorok

Egy 39 éves, büntetett előéletű mezőszemerei férfi tavaly decembertől kezdett jóval a piaci ár alatt eladásra hirdetni értékesebb mezőgazdasági gépeket – köztük traktorokat, nehézpótkocsikat, de még úthengereket is. Az alapvető probléma ott volt, hogy egyáltalán nem voltak ilyen gépei.

Az üzleti modell így abból állt, hogy megpróbálta elkérni a vételárat vagy legalább valamennyi előleget a négy banknál vezetett számlája egyikére. Aztán ha valaki adott pénzt, akkor elérhetetlenné vált, és a hirdetést törölte.

2019 áprilisáig összesen egy tucat sértettet vert át, 50 ezer forinttól 1,6 millió forintig tudta lehúzni őket. Összesen 4,5 millió forintot húzott be a csalássorozattal áprilisig. Azért áprilisig, mert abban a hónapban elkapták.

Most a Kaposvári Járási Ügyészség börtönt kér rá, és közügyektől eltiltást, illetve hogy a korábban a férfira kiszabott 3 év felfüggesztettet is ülje le. Pontosabban elsőre azt ajánlják a vádlottnak, hogy ismerje be a bűnösségét az előkészítő ülésen, és akkor csak 3,5 év börtönt kérnek a bíróságtól.

A jéghideg gyümölcsleves feltalálója

A Tatabányai Járásbíróság nemrég ítéletet hirdetett egy szokatlanabb ügyben, de az ügyészség súlyosbításért fellebbezett.

A Tatabányai Járási Ügyészség vádirata alapján egy visszaeső férfi 2015-ben adósságspirálba került. Ezért újra és újra kölcsönkért, tudva, hogy ha akarná, se tudná visszafizetni ezeket. De elég változatos módokon szerzett pénzt a vádirat szerint:

Az egyik sértettől azzal a valótlan hivatkozással kért és kapott többször, összesen több mint 2,1 millió forintot, hogy a „jéghideg gyümölcsleves” szabadalmi díjának kifizetésére, a gyártáshoz szükséges hűtők lefoglalásához, illetve másoddiplomás képzése tandíjának kifizetésére kell a pénz. A nagy gyümölcsleveses projektre való hivatkozással egy másik sértettől 450 ezer forintot, egy harmadik embertől összesen egymillió forintot kapott.

Musicalekkel kapcsolatban nem fizetett próbateremért, az előadás helyszínéért, egy hangtechnikás céget is átvert a musical kapcsán, ahogy bizonyos videósok pénzét sem fizette ki.

Egy nő megbízta valami munkával 200 ezer forintért, de azt inkább nem végezte el.

Két embertől egyenként hétmilliót kért el, a visszafizetés szándéka nélkül.

Több mint félmillióval átvágott két céget is azzal, hogy ha fizetnek neki „regisztrációs díjat”, akkor tao-pénzt tudna szerezni.

Mindezekért november végén a helyi bíróság 2 év 6 hó börtönbüntetésre, 3 év közügyektől eltiltásra és majdnem 11 millió forint vagyonelkobzásra ítélte. De az ügyészség hosszabb börtönt tartana helyesnek a szintén 12 rendbeli csalással vádolt férfinak, fellebbeztek.

Másfél évig álplébánoskodhatott

A Szegedi Járási ügyészség egy álplébános letartóztatását kérte, mert elszökhet a férfi. Az a gyanújuk ugyanis, hogy egy dorogi illetőségű férfi 2014 decemberétől másfél éven át lépett fel plébánosként, miközben nem volt az. Ami egy dolog, de közben egy kamuörökségre való hivatkozással összesen több mint 23,5 millió forintot csalt ki egy volt plébánostól.

Azzal kereste meg a sértettet, egy volt plébánost, hogy mindketten örököltek. Egy olyan ember végrendelete alapján, akinek a fia temetésén a sértett még az 1970-es években káplánként közreműködött. Ezt hivatalosnak látszó kamuiratokkal és egy-egy hamis végrendelettel is alátámasztotta. Utóbbiak 30 ezer euró, illetve 80 ezer euró örökség ígéretéről szóltak. Miután ezt bevette a volt plébános, illetékek, pótlékok befizetésére 66 alkalommal különböző nagyságrendű pénzösszegeket csalt ki tőle az álplébános az ügyészség szerint.

A gyanúsított és védője fellebbeztek a letartóztatás ellen.