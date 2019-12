Érzékeny területen puhítja Kína Trumpot

Kína mentesíteni készül egy bizonyos mennyiségű amerikai szójababot és sertéshúst a két ország között zajló kereskedelmi háború során kivetett pótvámok alól, írja az MTI a Hszinhua kínai állami hírügynökségre hivatkozva.

Több részletet egyelőre nem árultak el, mindenesetre többet jelenthet lehet némi engedményél a amerikai-kínai vámháborúban, pláne egy szimpla kereskedelmi szabálymódosításnál.

A szójának mi köze mihez?

A világ két legnagyobb gazdasága immár 17 hónapja áll egymással kereskedelmi háborúban. Az amerikai vámháborús lépésekre Kína hamar válaszolt, szintén vámokkal.

Több különbség is van a két lépés hatásai között, az egyik például az, hogy Kína 25 százalékos pótvámja például az amerikai szójára szinte kizárólag Trump-szavazó farmereket érinthetett. 2017-hez képest pedig nagyjából 90 százalékkal csökkent az amerikai szójaexport Kínába, a világ messze legnagyobb szójaimportőr országába.

Ettől Trumpék is hamar megriadtak, és megpróbálták kompenzálni az érzékeny anyagi veszteséget szenvedő szavazóikat. Két részletben gigantikus farmertámogatási programot indítottak az "indokolatlan külföldi megtorló vámok" kompenzálására.

Összesen 28 milliárd dollár (mai áron nagyjából 8300 milliárd forintot) állami pénzt adtak direkt támogatásként az amerikai gazdáknak, ennek messze döntő része a szójásoknak ment. A nagyságrendek érzékeltetéséhez érdemes felidézni, hogy amikor év elején leállt az USA egész államigazgatása, az amiatt a költségvetési vita miatt történt, hogy Trump kaphat-e 5 milliárd dollárt a kampányában beígért falára.

A támogatási program viszont nem lett igazán sikeres. Hiába volt az állam megdöbbentően nagyvonalú a szójásokkal – átlagosan nagyjából 2-4-szer annyit kapott egy szójás, mint amennyit átlagosan veszthetett a vámháborún – leginkább rosszul volt célozva az egész, nagy részét az ügyeskedő cégek és nagybirtokosok tudták behúzni.

Másrészt például a kereskedelmi kapcsolatok hosszabb időn át tartó szünete más járulékos károkkal és kockázatokkal is fenyegeti a gazdákat. A farmerek jelentős része valószínűleg messze nem elégedett a dolgok állásával. A disznósok és mások is komolyan érintettek egyébként, de inkább a szója a főszereplő. Mondjuk sok szereplő egyszerre tart szóját és disznót is.

Várhatóan engedékenyek lesznek már egymással

Nem lenne meglepetés ezért, ha Trump és Sonny Perdue agrárminiszter nagyon sok erőforrást megmozgatna már azért, hogy Kína sürgősen hagyja abba a szójások büntetését.

Az MTI szerint a helyzet megoldására a felek jelenleg egy részmegállapodás előkészítésén dolgoznak. Kao Feng, a kínai kereskedelmi minisztérium szóvivője csütörtökön megismételte Peking állásfoglalását, miszerint a megállapodás első szakaszának létrejöttéhez az egymás áruira kölcsönösen kivetett pótvámok kivezetése szükséges.

Tehát az ujgurok elnyomásával vagy a hongkongi tüntetőkkel kapcsolatos diplomáciai feszültségek fokozódása ellenére úgy tűnik, hogy a vámok kérdésében hamarosan tényleg jöhet valami komolyabb megegyezés.