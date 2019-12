A német ipar szerint akár végzetes következményei is lehetnek a green dealnek

Európának ez a holdra szállás pillanata

így jellemezte az Európai Zöld Megállapodást Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a tervet bejelentő sajtótájékoztatóján Brüsszelben.

Azonban nem mindenki osztja az Eb-ELNÖK lelkesedését.

Volkmar Denner, a Bosch Csoport vezetője szerint a zöld megállapodás a német autóiparra nézve végzetes lehet, és ezzel együtt az olyan beszállítócégeknek is súlyos károkat okozhat, mint a Bosch – írja Denner a Stuttgarter Zeitungnak adott nyilatkozata nyomán a G7.

„A struktúra átalakítására képesek vagyunk, arra viszont nem, hogy széttörjük a struktúrát – mondta Denner, aki szerint egy átalakulási folyamathoz időre lenne szükség. – Azonban ha a változást ennek ellenére dogmatikusan és elkapkodva megy végbe, akkor az ipar nem lesz képes megbirkózni az átalakulással.”

Osztja a Bosch-vezér álláspontját a Német Iparszövetség is, szerintük is túlzás az Ursula von der Leyen-féle tervezet, amely véleményük szerint bizonytalanságot, a hosszú távú befektetések visszaesését eredményez majd. Denner amiatt is aggodalmát fejezte ki, hogy

amennyiben a CO2-kibocsátást nem a teljes életciklusra levetítve számolják, akkor a tervezetben foglaltak a belsőégésű motorok végét jelenthetik.

Denner emellett – hasonlóan a magyar, a cseh és lengyel állásponthoz – a strukturális támogatások szükségét is kiemeli. A tervek szerint 100 milliárd euró lenne arra, hogy a zöld megállapodás által kedvezőtlenül érintett területek és iparágak kompenzációban részesüljenek. Ez részben arra szolgálhat, hogy ne ismétlődjön meg a nyári helyzet, amikor a lengyel, cseh és magyar kormányok megvétózták az unió klímaterveit, részben azt követelve, hogy valahogyan az EU támogassa, finanszírozza az átállást.

Orbán Viktor is sokat hangoztatta korábban, hogy a klímaváltozás elleni fellépés nem mehet a növekedés kárára, a klímasemlegesség pedig Magyarországon minden évben a magyar GDP 2,5 százalékát kell a gazdaság átalakítására fordítani. Hogy ez az elem mennyire fontos politikailag, azt jelzi, hogy ezzel állna elő a tervek szerint leghamarabb, már 2020 januárjában az Európai Bizottság.