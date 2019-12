Átmenetileg abbahagyja a Boeing a 737 MAX gyártását

Több repülőgépbaleset után egy időre abbahagyja a Boeing a 737 MAX típusú gépeinek gyártását januártól, írja a BBC.

A 737 MAX gépeket átmenetileg kivonták a forgalomból azután, hogy március 10-én a felszállás után szinte azonnal lezuhant az etióp légitársaság Boeing-gépe, és öt hónappal korábban balesetet szenvedett az indonéziai Lion Air szintén Boeing 737 MAX gépe. A katasztrófákban 346 ember vesztette életét.

Gyártásuk viszont mindeddig nem maradt abba. A hír bejelentése után a Boeing részvényei még négy százalékkal zuhantak.

Világszerte egyébként nagyjából 400 Boeing 737 MAX van parkolóra állítva.

A gép típushibájáról és azokról a folyamatokról, amelyek a gépek katasztrófáihoz vezettek, itt olvashat részletesebben. Az eddigi vizsgálatok azt állapították meg, hogy a Boeing két, 737 MAX 8 típusú gépének szerencsétlenségét a repülőgép emelkedési szögét szabályozó szoftver hibája okozta, amelyről a vállalat vezetőinek is tudniuk kellett, hiszen - mint kiderült - a hibát több pilóta is jelezte. Ugyanakkor felmerült a pilóták továbbképzésének elégtelensége, valamint az amerikai szövetségi légügyi hivatal (FAA) felelőssége is, mivel a vizsgálatok szerint a hivatal nem kellő gondossággal folytatta le a géptípus repülési engedélyének kiadását szolgáló eljárást.