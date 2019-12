Több mint 8 milliárd forintos hitelt kap Tiborcz István cége

Jelentős összegű állami kölcsönhöz, több mint 8 milliárd forinthoz jut a Tiborcz István közvetett tulajdonában álló Dorottya Investment Zrt., amely egy belvárosi ötcsillagos szálloda fejlesztésén dolgozik, írja a 24.hu.

A december elején aláírt hitelszerződés értelmében az Orbán Viktor miniszterelnök vejéhez tartozó társaságnak a 100 százalékban állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) biztosít 8,4 milliárd forint kölcsönt.

Az esztergomi székhelyű Dorottya Investment Zrt. szavazati jogainak többségét a BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt. birtokolja, amely Tiborcz István minősített többségi befolyása alatt áll. Kisebbségi tulajdonosa a Lexan Holding Zrt., amelyet korábban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. éléről tavaly leköszönt Szivek Norbert érdekköréhez kötöttek.

Idén áprilisban jelentették be, hogy a miniszterelnök vejének cége, a BDPST Group építi a Vörösmarty tér első ötcsillagos szállodáját, jelentette be a cég szerdán. A BDPST április 8-án kapta meg az építési engedélyt. A tervek szerint felújítják a Mahart- és Futura-házat is magába foglaló épülettömböt, ami a jövőben luxusszállodaként fog üzemelni, de megvásárolható luxuslakások, éttermek és üzletek is helyet kapnak majd.

Az épületegyüttest három épület alkotja:

az Apáczai Csere János-Wekerle Sándor utca sarkán található, Weber Antal által tervezett, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár központjaként funkcionáló neoreneszánsz palota,

a Vigadó utca–Dorottya utca sarkánál elhelyezkedő,Münnich Aladár-féle Futura ház,

az Apáczai Csere János utca 11. szám alatti, Kármán Aladár és Ullmann Gyula építészek által jegyzett szecessziós palota.

A Dorottya Investment Zrt.-t az elmúlt években a részben Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Takarékbank hitelezte. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara hitelbiztosítéki nyilvántartása szerint részletekben több milliárd forint kölcsönt vettek fel. Az adatok alapján ezek az ügyletek jelenleg is hatályos bejegyzésként szerepelnek a nyilvántartásban, tehát nem vagy csak részben egyenlítették ki ezeket a hiteleket, írja a 24.hu.

Ezek szerint a Mészárosék és az állami MFB közösen finanszírozzák Tiborcz ingatlanbizniszét. Azt, hogy az MFB 8,4 milliárdos hitele mellett korábbi takarékbankos kölcsönök is terhelik, az bizonyítja, hogy az MFB és a Takarékbank között biztosítékmegosztási megállapodás jött létre. Vagyis a Dorottya Investment Zrt. javait megosztva terhelte meg a két pénzintézet.

A lap a friss hitelfelvétel részleteiről érdeklődött a Magyar Fejlesztési Banknál, illetve a BDPST Groupnál is. Azt a választ kapták, hogy