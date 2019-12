Kína vámcsökkentése a magyar disznóhús árára is hatással lehet

Visszavág több száz termék, köztük a disznóhús és számos elektronikai alkatrész vámjából Kína az év elejével, írja a BBC. A kínai hatóságok egy közleményben jelentették be, hogy január 1-től 859 termék importvámja fog csökkenni az országban. Bár a hírek az USA és Kína között húzódó kereskedelmi háborúval voltak tele egész évben, nem meglepő a döntés, ugyanis az afrikai sertéspestis rendkívül súlyosan érintette Kínát, amely a világ egyik fő sertéshús fogyasztója.

A sertéshúsra kivetett importvám az újévvel 12 százalékról 8 százalékra fog csökkenni. Utóbbi hazánkat is érinti, Nagy István agrárminiszter már a megnyíló exportlehetőségekről beszélt a kínai sertéshúshiány kapcsán. Azonban lehet, hogy a magyar fogyasztói árakat is érintené, ha nőne az európai export Kínába, ugyanis már így is jelentős drágulás tapasztalható hazánkban a disznóhúsból készült termékek között.

A disznóhús mellett egyéb „hétköznapi fogyasztási cikkekben” is hiány áll fenn, ahogy a kínai pénzügyminiszter fogalmazott a vámcsökkentés kapcsán, például a fagyasztott avokádó, valamint egyes papír és faipari termékek vámján is vágni fognak az ázsiai országban.