Elérhetetlen az állami pénzzel is megtolt jegypiaci startup oldala

A Tickething jegycsere oldal működése technikai okokból 2019. november 4-től felfüggesztésre került.

Ez a szöveg fogadja azokat, akik a koncert- és fesztiváljegyek másodlagos online értékesítésével foglalkozó magyar startup, a tickething.hu oldalára kattintanak. Megkerestük a szolgáltatást kínáló cég alapítóját, de egyelőre keveset tudni a felfüggesztés okairól.

Biztonságosabb jegyvásárlás

A másodlagos jegypiacon azért lettek népszerűek a Tickethinghez hasonló szolgáltatók, mert a közösségi oldalakon és más fórumokon nyélbe ütött vásárlásokhoz képest nagyobb biztonságot ígértek. Az elektronikus jegyeknél a vásárlás után ugyanis csak egy dokumentumot kapunk, amit bárki be tud váltani a helyszínen. Az e-jegyek cseréje éppen ezért sok visszaélési lehetőséget hordoz magában: hiába vesszük meg valakitől a pdf-formátumú jegyét különböző fórumokon, vagy Facebook-csoportokban, és hiába kapjuk meg emailben, ha az eladó előbb odamegy a helyszínre ugyanazzal a jeggyel, akkor ő fog bejutni. És az estek 99%-ban a jegyek viszonylag alacsony összege miatt egy rendőrségi feljelentésnek sincs értelme, ha átvernek.

A Tickething viszont harmadik félként lépett be a tranzakcióba, a szolgáltatásuk része volt, hogy ellenőrizték, a jegy tényleg oda szól-e, ahová a feladó meghirdette, és megnézték azt is, hogy korábban nem értékesítették-e már rajtuk keresztül ugyanazt a jegyet. Emellett az eladó felet csak akkor fizették ki, ha lezajlott az esemény, és ha nem kaptak negatív visszajelzést a vásárlótól.

Erős konkurencia és visszaszoruló másodlagos jegypiac

Előzetesen mégsem volt könnyű megítélni, hogy a másodlagos jegypiacon van-e helye egy újabb szereplőnek, hiszen a szinte teljesen hasonlóan kinéző holland Ticketswap ugyanúgy rendelkezik magyar felülettel, sőt, a világ legnagyobb másodlagos jegyplatformján, a brit Viagogon is elérhetőek hazai eseményekre szóló jegyek. Nem lehetett pontosan tudni, hogy a magyar startup szolgáltatása miben más, miben új.

Egy, a Tickethinget korábban szintén vizsgáló hazai befektető szerint az is gondja a modellnek, hogy egyre több olyan esemény van, nem csak a sport, de a szórakoztatás világában is, ahol a jegyek már névre szólóak, nem átruházhatóak, így a másodlagos piacterek visszaszorulnak.

Állami pénzt is kaptak

A Tickething az elmúlt években több befektetést is kapott, például az állami forrásokból működő Eximbank által brutálisan kitömött GB & Partners nevű, igen jó politikai kapcsolatokkal rendelkező tőkealap-kezelő vállalat is invesztált a cégbe. Aztán 2017 őszén a Magyar Fejlesztési Bankhoz tartozó Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő 150 millió forintot fektetett be a Tickethingbe. Sőt, a cég bekerült a Telenor első európai vállalati akcelerátor-programjába is. Emellett a Drukka Startup Studio és Oszkó Péter egyik cége is beszállt a startupba, amelyben felügyelőbizottsági tag volt a Sziget főszervezője, Kádár Tamás is.

Megkérdeztük az alapító-ügyvezetőt, hogy milyen probléma áll az oldal felfüggesztésének hátterében, de Töreky Bence azon kívül, hogy megerősítette a felfüggesztés tényét, csak annyit válaszolt: