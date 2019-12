Bruttó 500 ezer forintos jutalmat kaphatnak a rendőrök

Egy kiszivárgott belügyminisztériumi rendeletet posztolt a Zsaruellátó Facebook-oldal, amely szerint a belügyi tárca irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek hivatalos szolgálati viszonyban álló tagjai bőkezű juttatásban részesülnek az év végén.

A kiszivárgott rendelet - melynek valódiságát a Facebook-oldal szerkesztője szerint az is igazolja, hogy a Megyei Tevékenység Irányítási Központtól pecséttel, aláírással ellátott kísérőlevelet is kaptak - azt rögzíti, hogy a rendvédelmi szervek december 1-jén szolgálatban álló tagjai bruttó 500 ezer forint különleges közszolgálati juttatást kapnak. Az összeget december 31-ig meg is kell kapniuk a szöveg szerint.

A rendőrök közül azok nem jogosultak a pénzre, akik a kifizetés hónapjának első napján (jelen esetben december 1-jén) illetményre sem voltak jogosultak, akiknek távolléti díjának 50%-át vagy teljes illetményét vissza kellett tartani, akik felmentésük idejét töltötték, akik vezénylés jogcímen látnak el hivatalos szolgálatot, kivéve, ha illetményüket a belügy vagy a belügy alá tartozó szervezet állapította meg.

Kerestük a Belügyminisztérium sajtóosztályát, valódi-e a rendelet, amint válaszolnak, frissítjük a cikket. Amennyiben stimmel az összeg, a rendőrök több jutalmat kaphatnak, mint például a Külügyminisztérium dolgozói átlagosan, de az Ügyészség alkalmazottainál azért kevesebbet.