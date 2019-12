Mégis fizetett a Gazprom 2,9 milliárdot a pernyertes ukrán olajcégnek

Megkapta az ukrán Naftohaz Ukraini a Gazpromtól azt a 2,9 milliárd dolláros összeget, amelyet a stockholmi döntőbíróságon követelt az orosz gázóriástól.

A kifizetés nem egyszerűen egy per végét jelenti – a további fellebbezéstől a Gazprom elállt az évek óta húzódó vitában –, de azt is, hogy a Kreml új módon közelít Ukrajnához. A kifizetés ugyan formálisan két cég ügye, de nyilvánvalóan elválaszthatatlan a két ország politikai viszonyától,

a Krím félsziget elcsatolása miatti területi vitától,

a kelet ukrajnai oroszbarát szeparatisták alig burkolt orosz támogatásától,

a folyamatban lévő fogolycseréktől, valamint

a hosszútávú orosz gázszállítástól és

az Ukrajnán keresztüli gáztranzitról folyt tárgyalástól, mely utóbbi a napokban zárult le, bár a végleges szerződés aláírása még nem történt meg, a tárgyalások Bécsben jelenleg is folynak a Gazprom és a Naftohaz között.

„Egy újabb győzelem. Valakinek talán kicsi, de az országnak nagy” – kommentálta az átutalást az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij.

A Gazprom valószínűleg, nem egyértelmű vereségként könyveli el a döntést, ezzel ugyanis megnyílt az út az Ukrajnán keresztül az EU-ba tartó gázszállítás előtt, amelynek 10 éves szerződése az év végével járt le. Oroszország ugyan Ukrajna teljes kiváltására törekszik a Németországgal közvetlen összeköttetést biztosító Északi Áramlattal és annak bővítésével, ám ezt bizonytalanná tette az Egyesült Államok utolsó pillanatban meghozott szankciója azokkal szemben, akik részt vesznek az Északi Áramlat-2 bővítéséven, és egyelőre csak terv a Török Áramlat meghosszabbítása a a Balkánon és Magyarországon át Ausztriáig.

Így, mivel szüksége van az orosz állam bevételének nagy részét biztosító gázexportra, kénytelen volt garanciákat adni Kijevnek, hogy a szállítás egy részét – úgy évi 40-60 milliárd köbmétert, tehát az orosz gázexport 20-30 százalékát – Ukrajnán keresztül bonyolítja le. Ez az öt évre szóló megállapodás lényegében már megszületett december 20-án Ukrajna és Oroszország között az Európai Bizottság részvételével lezajlott kormányközi tárgyaláson, bár az aláírásra pénteken még „egy-két napot” kért a Naftohaz első embere. A szerződés elméletben tíz évre kiterjeszthető lesz 2024 végén.

Ráadásul a megállapodással lehetővé válik, hogy Oroszország ismét közvetlenül adjon el gázt Ukrajnának, amely ezt most nyugatról szerzi be, német cégeken keresztül, ez valójában csak azt jelenti, hogy az orosz földgáz kerülőúton jut el Ukrajnába és ezzel a haszon egy részétől el is esik a Gazprom. Az orosz cégnek előnye származik a kifizetésből azért is, mert így a további perektől kölcsönösen elállnak a felek, köztük Ukrajna 7,5 milliárd dolláros követelése is lekerül a napirendről. Nem véletlen, hogy az orosz kormányfő helyettese, Dmitrij Kozak azt mondta, a kifizetett összeg csepp a tengerben az így lezárt vitákhoz képest.

A politikai alkukban sem mellékes, hogyan alakul a két ország gázüzlete. Ez 2015 előtt is meghatározó volt, igaz, ez inkább Oroszországnak jelentett befolyásolási eszközt, mint Ukrajnának jó alkualapot.

A megállapodás véglegesítése és a kifizetés megtörténte ezúttal azonban újabb pontokat hozhat Zelenszkijnek, aki választási ígéretei között legfontosabbnak a fogolycserét nevezte meg. A kelet-ukrajnai harcokban és a Krímben, majd a Kercsi-szorosban történt incidens nyomán őrizetbe vett ukrán állampolgárokért cserébe már Kijev is adott ki oroszbarát foglyokat Moszkvának. Pénteken pedig a szeparatista „Donyecki Népköztársaság” képviselője jelentette be, hogy készek az újabb fogolycserére, amely során 55 személyt adnak ki Kijevnek, cserébe 87, ukrán fogságban lévő oroszbarát szeparatistáért. A cserére a szeparatisták bejelentése szerint vasárnap kerülhet sor.