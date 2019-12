Két évet kapott első fokon Hernádi Zsolt

Ivo Sanader korábbi horvát kormányfő hat évet, Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. első embere pedig két évet kapott Zágrábban Maja Štampar Stipić bírótól. Az ítélet 10,5 év időmúlással is csak első fokú, biztosra vehető, hogy fellebbezéssel folytatódik. A bíró igazat adott a vádnak abban, hogy a felek megállapodást kötöttek, Sanader pénzért cserében segíti a Mol és a horvát állam megállapodását. A védők szerint ez az eljárás még elfogultabb és jogszerűtlenebb volt, mint az a korábbi, amit érvénytelenített a Horvát Alkotmnybíróság.

Megszületett az ítélet Zágrábban. Hernádi Zsolt másodrendű vádlott két évet, míg Ivo Sanader elsőrendű vádlott hat évet kapott azért, mert az ítélet szerint nemtelen megállapodást kötöttek. Nemrég részletes anyagban foglalkoztunk a perrel. Azóta már sok érdemi nem történt a tárgyalásokon. Cikkünk megjelenése óta kétszer gyűltek össze az érintettek a tárgyalóteremben, előbb a záróbeszédekre, majd az ítéletre.

A vád záróbeszéde

Korábban, december 19-én csütörtökön, Tonci Petkovic, az USKOK (horvát korrupciót üldöző ügyészség) igazgatóhelyettese kijelentette, hogy a vád állításait bizonyítottnak tekinti, a volt horvát miniszterelnök Sanader és Hernádi nemtelen megegyezést kötött, ezzel bűncselekményt valósított meg, és ennek a törvény általi üldözését, elmarasztaló ítéletet kért.

Beszédében Robert Jezic tanúvallomásainak részleteit ismételte, valamint kiemelt egy olyan elemet, amellyel a legutóbbi cikkünkben nem tettünk említést, miszerint az ügyész azt állította, hogy az osztrák nyomozóktól beszerzett információk alapján az egyik offshore társaság, amelyen keresztül a különös kifizetéseket teljesítették, a Hangarn Oil, akkoriban a magyar Tóth József tulajdonában volt.

A védelem záróbeszédei

A védelem ügyvédjei záróbeszédeikben mindezt igyekeztek szétcincálni. Laura Valkovic, Hernádi Zsolt horvát ügyvédje részletesen elmagyarázta, miért tartja hiteltelen és elfogult tanúnak Robert Jezicet, a vád legfontosabb (vagyis inkább egyetlen) tanúját, és hosszasan beszélt arról, hogy a tanú úgy vádolja Sanadert korrupcióval, hogy közben az említett tranzakcióban szereplő pénzt maga használta fel.

Nehéz lenne elképzelni megbízhatatlanabb tanút, mint Jezic

- mondta az ügyvéd, aki azt is állította, hogy a vádakat el kell utasítani az elévülés miatt.

Sanader ügyvédje, Jadranka Slokovic pedig azt hangsúlyozta, hogy ügyfelének jogait még drasztikusabban sértették, mint az első (érvénytelenített) tárgyaláson, mert most még abban is akadályozták, hogy részt vegyen a tárgyaláson. (A bíróság ugyanis úgy határozott, hogy Sanader térdműtéte nem volt feltétlenül azonnal szükséges, vagyis ő döntött a távollétéről, és így a jelenléte nélkül is befejezhető az eljárás utolsó szakasza.)

Horvát következmények

Az ítéletnek biztosan sokféle jogi és gazdasági utóhatása lesz. A Mol és a horvát állam között egy több százmillió dolláros washingtoni választottbírósági eljárás is nyitott, a horvát fél biztosan megpróbál azzal érvelni, hogy a Mol követeléseinek alapjául szolgáló megállapodások bűnben fogantak. A Mol pedig majd biztosan becsatolja annak a két neves jogásznak (megfigyelőnek) az észrevételeit, akik végigkövették az új eljárást az európai jogi normák alapján.

A vádlottak ügyvédjei biztosan fellebbeznek, és az is borítékolható, hogy magát az eljárást is meg fogják támadni minden lehetséges fórumon, mert a védők szerint a mostani eljárás semmit sem orvosolt a korábbi alkotmánybírósági észrevételekből, vagyis nem bizonyította a megállapodást. Biztosan vitatott lesz, hogy a 10,5 éve történt utalás és a több mint 11 évvel ezelőtt megszületett feltételezett megállapodás nem évült-e el.

És szinte biztosan kijelenthető az is, hogy az ítélet után nem vált könnyebbé a Mol és a horvát állam tárgyalása az INA sorsáról, vélhetően mindkét félnek elmérgesedett viszonyra, jogi eljárásokra és patthelyzetre kell berendezkednie.

Sanadernek fizetnie is kellene

Horvátország többféle eljárásban immár eurómilliókat is követel a miniszterelnöktől. A horvát bulvársajtó szívesen ír a személyes következményekről is. Például arról, hogy

Sanader felesége, Mirjana Sanader ismert régész (akinek magyarul is jelent meg könyve) a mai napig nyugdíjasként is kénytelen dolgozni, míg

Sanader lányai közül Bruna nemrég házasodott, de Sanader nem jelenhetett meg az esküvőn (őrizetben ott lehetett volna, de a család végül úgy döntött, hogy a börtönőrökkel érkező apuka látványa nem tenné felhőtlenné az esküvőt),

másik lánya, Petra New Yorkban színész.

A volt miniszterelnök ingatlanjait, műgyűjteményét lefoglalták, de az ezek elárverezéséből kapott összeg aligha lesz elegendő a sok milliárd forintos kártérítésre.

Jelenleg Sanader képei a Kortárs Művészeti Múzeum raktárában találhatóak.

A Mol gyorskommentárja

A Mol-csoport azonnal reagált az ítéletre, mint a cég írja: a csoport csalódottan értesült a Zágráb Megyei Bíróság ítéletéről a Sanader-perben, hiszen a korábbi határozatok, mind a magyar hatóságok, mind pedig a horvát kormány által kezdeményezett nemzetközi választottbíróság (UNCITRAL) részéről azt állapították meg, hogy a Mol nem követett el bűncselekményt.

Csalódás van bennünk, de meglepetés nincs: ez már nem az első tisztességtelen eljárás volt, amit Horvátországban folytattak le. Legutóbb 2015-ben a horvát alkotmánybíróság is hatályon kívül helyezte azt az Ivo Sanader volt horvát miniszterelnök büntetőügyében hozott ítéletet, amely kimondta, hogy a korábbi miniszterelnök kenőpénzt fogadott el az INA-val kapcsolatban. A bíróság akkor is több, súlyos eljárási hibát jelzett és a bírósági eljárás újrakezdésére kötelezte a zágrábi megyei bíróság. "

- fogalmaz a cég.

A Mol ragaszkodik a korábbi érveihez, határozottan visszautasítja a nem megfelelő üzleti magatartásra vonatkozó állításokat, és továbbra is minden eszközzel védekezik a bűncselekménnyel kapcsolatos alaptalan vádak ellen.

Az elnök-vezérigazgató továbbra is teljes mértékben élvezi a MOL-csoport Igazgatóságának bizalmát és támogatását. A MOL INA-val kapcsolatos stratégiája pedig változatlan, ahogyan azt néhány hete is bebizonyítottuk a rijekai maradékfeldolgozási projekttel kapcsolatos beruházási döntés jóváhagyásával. "

- zárul a közlemény.

(Borítókép: Hernádi Zsolt a 2018-as tárgyalásán. Fotó: Bődey János / Index)