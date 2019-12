Nem isznak elég champagne-t a franciák

Nem elég, hogy Trump 100 százalékos büntetővámot vetett ki több európai luxustermékre, köztük a franciák nemzeti büszkeségére, a champagne-ra, azaz a helyi klasszikus pezsgőre, maguk a francia honfik sem isznak eleget a gyöngyöző italból, és ezt a gazdaság is megérzi, írja a Bloomberg.

Már 2018-ban is katasztrofálisan alakult a francia belföldi champagne-fogyasztás, és az idén tovább romlott a helyzet, miközben az exportra szánt mennyiség két fő célpontja, az USA és az Egyesült Királyság piaca is bizonytalanná vált, előbbi a vámháború, utóbbi a brexit miatt. Közben a francia teherszállítók sztrájkjai is bezavartak az ünnepekre szánt champagne kiszállításába.

Bár az olyan világhírű brandek, mint a Dom Perignon és a Perrier-Jouet még mindig jól fogynak külföldön, mégis nagy érvágás a belföldi fogyasztás visszaesése, ugyanis még mindig belföldön adják el a franciák a legtöbb champagne-t, a hazai fogyasztás a két fő exportpartner háromszorosát teszi ki.

Bár hagyományosan az ünnepek előtt a francia áruházak kettőt egy áráért akciókkal készülnek, azonban egy, a termelők védelmében hozott új szabályozás megtiltja a boltoknak, hogy vásárlócsalogató céllal áron alul adják a pezsgőt, ez azonban így az őszi champagne-eladások az idén 34 százalékkal estek.

Ráadásul sokszor inkább a külföldi pezsgőborokat választják már a franciák is a drága champagne helyett, sokan ugyanis úgy érzik nincs akkora különbség, meséli Nathalie Viet, a Syndicat des Cavistes, a francia borkülönlegességek termelői szakszervezetének elnöke.

Problémát jelenthet az is, hogy a brexit körüli bizonytalanság miatt, sok egyesült királyságbeli felvárásárló nagyobb mennyiségű betárazott egy nagyobb mennyiségű champagne-ból, mivel ott lengett a fejük fölött egy rendezetlen brexit réme.

A helyzet azonban nem reménytelen, egyre népszerűbbek ugyanis a kistermelői champagne-ok, amelyeket szívesen ajánlanak az éttermek vendégeiknek az étel mellé, valamint a világ luxustermékeiben vezető LVMH termékei továbbra is divatosak.