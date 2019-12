Jól zárták 2019-et, nagyot gazdagodtak a leggazdagabbak

A világ ötszáz leggazdagabb emberének a vagyona idén mintegy 25 százalékkal, 1200 milliárd dollárral, 5900 milliárd dollárra emelkedett - írja az MTI.

A Bloomberg Billionaires Indexének az élén idén is Jeff Bezos, az Amazon internetes áruház alapítója áll 115 milliárd dollárral. Jeff Bezos vagyona tavalyhoz képest 10,1 milliárd dollárral csökkent, amiből 9 milliárd dollárt válópere során veszített el, vagyis ő még lefele is húzza az így is tetemes átlagos gazdagodást.

Idén a francia LVMH luxusipari társaság elnök-vezérigazgatójának a vagyona nőtt a legjelentősebben. Bernard Arnault vagyona 36,5 milliárd dollárral, 106 milliárd dollárra nőtt és ezzel a vagyonosok listájának a harmadik helyére került.

A lista második helyezettje Bill Gates, a Microsoft szoftveróriás társalapítója, akinek a vagyona egy év alatt 23 milliárd dollárral, 113 milliárd dollárra bővült.

A negyedik Warren Buffett, a Berkshire Hathaway főrészvényese és elnök-vezérigazgatója, 89 milliárd dollárral, míg az ötödik Mark Zuckerberg, a Facebook alapító-vezérigazgatója 78,1 milliárd dollárral. Az előbbinek 5,2 milliárd dollárral, az utóbbinak 26 milliárd dollárral nőtt a vagyona.

A 172 amerikai milliárdos vagyona 500 milliárd dollárral nőtt. A milliárdosok számát tekintve a második helyen a kínaiak állnak. Az 54 kínai milliárdos közül a legnagyobb mértékben, 79 százalékkal, 23,3 milliárd dollárra a Midea háztartási berendezésgyártó tulajdonosának vagyon nőtt.