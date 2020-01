Jellinek Dániel veszi meg a Diófa Alapkezelőt

Azt eddig is tudhattuk, hogy Vida József (Vida Joe) bankár, gazda, vállalkozó az egyik legszínesebb figurája Mészáros Lőrinc politikaközeli üzleti körének, de a takarékszövetkezeti szektor erős embere tavaly év végén sem okozott csalódást.

Karácsonykor az emberek sok könyvet vesznek, Vida József, Segal Viktor mesterszakáccsal közösen is kirukkolt eggyel, kiadott egy vadász szakácskönyvet, „Sercegés és erdőzúgás” című munkájukkal eredtek Széchenyi Zsigmond nyomába.

Vida József elindult az Ügetőszilveszter 2019 rendezvényen is. A Kincsem Parkban megrendezett celebfutamban, a nem éppen zsoké-testalkatú, de közismerten lóbarát bankár olyan visszatérő indulókkal szemben is derekasan helytállt, mint Pamkutya Pisti és Béla, végül elégedett is volt a hetedik helyezésével, igaz némileg fájlalta, hogy a rajtnál bevágtak elé.

Mindeközben valamikor a 2019-es év végén eladta a Takarék-csoport egyik legértékesebb elemét, a Diófa Alapkezelőt is.

A vevő: Jellinek Dániel

Állítólag jó üzletet kötött, mert a vevő, Jellinek Dániel, aki már régóta fente a fogát a Diófára, valamelyest túl is fizette, vagyis magas árat adott a cégért (pontos árról nem hallottunk). Jellinek Dánielről azt írtuk nemrég megjelent portrénkban, hogy az Indotek-csoport, vagyis sok irodaház, pláza és szálloda tulajdonosa, több izgalmas követeléscsomag megvásárlója intenzív bővülési folyamat közepén tart, ebben igazunk volt, mert

azóta például a Gellért és a Sofitel szállodákat is megvette.

A mostani történetnek is voltak előzményei. A mindig is magyar tulajdonú Diófa Alapkezelő (volt tulajdonos az Évgyűrűk Nyugdíjpénztár, Lantos Csaba, majd az átalakuló FHB-Takarék világ) körülbelül 400 milliárd forint vagyont kezelhet, legismertebb termékei a Diófa, Takarék és Magyar Posta márkanevekkel jellemzett befektetési alapok, de vélhetően kezel nyugdíjpénztári és biztosítói vagyont is.

Jellineknek elsősorban azért lehetett érdekes a Diófa, mert az Erste és az OTP után ez az alapkezelő rendelkezik a legnagyobb hazai nyilvános és nyíltvégű ingatlanalappal,

a 150 milliárdos vagyonú Magyar Posta Takarék Ingatlanalappal. Jellinek pedig, akinek egyébként már volt egy alapkezelője (igaz az csak zárt körben indított befektetési alapokat), korábban is utalt arra (legutóbb a Portfolio.hu Property Investment Forum konferenciáján, hogy továbbra is méretes vásárlásokat tervez (igaz, a közönség ekkor elsősorban közvetlen ingatlanokra és nem egy egész alapkezelőre gondolhatott). Azt korábban is írtuk, hogy a különböző ingatlan-befektetésekhez bankhiteleket, angolszász családi és intézményi tőkebefektetket is használ, ez a kör most a befektetési alapok kisbefektetőivel bővülhet.

Eladási momentum

A Diófa szép nyereséget termelt, az elmúlt években rendre egymilliárd forint körüli adózás előtti eredményt ért el, mégsem volt a legjobb passzban.

A magyar lakosságot valósággal megbabonázta a MÁP Plusz magyar állampapír, és a tömött sorban vásárló magyarok nagyon sok pénzt vontak ki a befektetési alapokból, így az ingatlanalapokból is. Ez sem teremtett könnyű helyzetet a Diófánál, ráadásul a Magyar Posta és a Takarékbank hálózatában eladott alapokat a posta immár nem is értékesíti. Ennek okait pontosan nem ismerjük, de vélhetően ez is összefügg a MÁP Plusz értékesítésével.

Abban a nagy állami tervben, hogy a vonzó lakossági állampapírt ne a piac, vagyis a bankok értékesítsék, hanem inkább maga az állam (a kincstári hálózat és a posta) racionális lehetett, hogy a posta még erősebben fókuszál az állampapír-forgalmazásra, mint a befektetési jegyeladásra. Békeidőkben a részvények, a vállalati kötvények és különösen a befektetési alapok jobb hozamot érhetnek el, mint a kockázatmentes állampapírpiaci termékek, de Magyarországon most fordított világ van, az állam kifejezetten magas reálhozammal kényezteti a befektetőit.

Bár úgy tudjuk, hogy a

Takarékbank továbbra is értékesíteni fogja a Diófa pár tucat befektetési alap termékét, de a postai váltással eladási momentum nyílhatott.

Itt lépett be Jellinek cégcsoportja, az Indotek. Forrásaink szerint ő mostanában folyamatosan tárgyal a nyugati pláza-, szálloda-, vagy irodaház-tulajdonoskkal is, sőt úgy tudjuk, hogy már a környező országokban is elkezdett vásárolni. Korábbi portrénkban azt írtuk róla, hogy bár nem lehet egy adott körhöz kötni az aktivitását, de már szinte nem találunk olyan szereplőt az ingatlanpiacon, vagy a NER-világban, akivel ne tárgyalt, vagy üzletelt volna, ez a kör most Vida Józseffel is kibővült.

Nyílt ingatlanalap

A Diófa legfontosabb termékei tehát alighanem az ingatlanalapok, közülük is a már említett Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap. A Diófa Alapkezelő által kezelt alapokban található többek között

az Alkotás Point, a MOM Parkkal szemben található, három hajóvitorla alakú épület,

a Dél-Pesti Ipari Park,

az Óbuda Gate (az irodaház, ahol a Lajos és az Árpád fejedelem utak szétválnak),

a Váci 17. irodaház és a

Shopmarkt, a Ferihegy felé található bevásárlóközpont (korábban Europark).

Árazás

Természetesen az alapkezelő tulajdonosváltását nem a benne szereplő ingatlanok értéke, hanem az alapkezelési tevékenység cash-flowja határozza meg.

Azt pontosan még nem tudjuk, hogy Jellinek mit fog kezdeni az alapkezelővel, de iránymutató lehet az eddigi befektetési stratégiája, ugyanis a saját cégcsoportjában (Indotek) „munkás” házakat vett meg, vagyis olyanokat, amelyeket fel kellett javítani, viszont így évente, bőven kétszámjegyű hozamokat lehetett elérni.

A részletek

Azt hallottuk, hogy a vevő az Indotek-csoport (pontosabban annak egy projektcége) lesz, az eladó pedig vélhetően minden eddigi tulajdonos, vagyis elsősorban az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt, de kisebbségi tulajdonosként az Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. és a Mészáros Lőrinchez köthető Status Capital Zrt.

Arról már többször írtunk, hogy a Mészáros-birodalomban érezhető egyfajta portfólió-tisztítás, hiszen az Opus Global például eladta a Mátrai Erőművet, de voltak változások az Appeninn és a 4iG tulajdonosi struktúrájában is, ahogyan nem lenne meglepő egy változás a CIG biztosítónál sem. Ez a részesedés azonban úgy tudjuk, hogy nem Mészáros Lőrinc portfólió-tisztítása szempontjából volt érdekes, itt inkább Vida József és Jellinek Dániel kínálata és kereslete találkozott.