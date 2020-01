Ennyiért lehet lakáshitelhez jutni 2020 januárjától

Akár több millió forinttal is kevesebbet kell visszafizetnie annak, aki most vesz fel lakáshitelt, ahhoz képest, mintha egy évvel korábban tette volna ugyanezt. Az olcsóbb lakáskölcsön jól is jön, hiszen az ingatlanárak az egekben vannak, így a vásárláshoz mind nagyobb összeg szükséges.