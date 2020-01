Áprilisban visszavennék a horvátok az INA-t a Moltól

Április második felében elkészülhet a horvát kormány ajánlata az INA olajipari vállalatban birtokolt Mol részvények visszavásárlására – nyilatkozta a Népszavának Tomislav Ćorić horvát környezetvédelmi és energiaügyi miniszter.

A Mol-csoport jelenleg az INA részvények több mint 49 százalékával rendelkezik, amelyeket 2003 óta több részletben vásárolt meg mintegy 1,8 milliárd dollárért. 2009-ben az akkori horvát kormánnyal megegyezve a Mol az irányítást is átvette az INA fölött, de a horvátok már évekkel ezelőtt azt kommunikálták, hogy kivásárolnák a magyar olajvállalatot, ami a horvát kormány szerint nem tisztességes eszközökkel szerzett részesedést az INA-ban.

A horvátok szerint Hernádi Zsolt, a Mol vezetője több millió eurós kenőpénzt fizetett Ivo Sanader akkori horvát kormányfőnek, hogy létrejöjjön a biznisz, ezt a Mol tagadja, és az ügyhöz kapcsolódó megannyi nemzetközi jogi procedúra többségében is a magyar félnek kedvező ítélet született. Horvátországban más a helyzet, a nemrég hozott elsőfokú bírósági ítéletben Hernádi Zsoltot bűnösnek találták és 2 év börtönre ítélték, amit természetesen nem fog leülni, ügyvédeivel fellebbezni fognak. De ha másodfokon is kimondanák a bűnösségét, annak is csak annyi következménye lenne, hogy Hernádi nem utazhatna nyugodtan olyan országban, aminek van érvényes kiadatási egyezménye Horvátországgal. A szövevényes ügy hátterét ebből a cikkünkből ismerheti meg.

Egy 2013-ban indult Mol kontra horvát állam ügy még folyamatban van a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjánál (ICSID) is, ennek keretében a Mol 280 milliárd forintot követel Horvátországtól. Itt az érvek ütköztetése már lezajlott, már csak a döntésre várnak a felek.