Enyhe a tél, tele vannak a tárolók: megfeleződött a gáz ára

Ráadásul az oroszok és az ukránok is megegyeztek. Január végéig kis forgalom és alacsony árak várhatóak, utána majd új szinteken stabilizálódhat a piac.

A szénhidrogén-termékek világpiaci ára akár nagyon eltérően tud mozogni, tavaly az olaj világpiaci ára enyhén emelkedett, de a földgáz ára, mint ezen az oldalon is látható 53 százalékkal zuhant.

Magyarországon is hasonló folyamatok játszódtak le, a CEEGEX gáztőzsdén január 10-én 13,5 euró volt egy MWh órányi gáz ára. Egy évvel korábban még valahol 23 euró/MWh körül járt az ár, és jól látható, hogy az idei kereskedési napok alatt is esett az ár.

A gáz áraiban eltérő mértékegységeket láthatunk, sokszor hallunk köbméterben megadott térfogatadatokat (például a gázvezetékek kapacitásánál, de akár a fogyasztásnál is, valójában a hivatalos mértékegység (körülbelül 100 köbméter gáz felel meg 1 megawattórányi energiának).

Megegyeztek

Tavaly egy időben azért lehetett magasabb az ár, mert némi bizonytalanságot jelentett a rendszerben, hogy az ukránok és az oroszok megegyeznek-e az ukrán tranzitútvonalak használatáról. Nos, december végén és január elején a következő tényezők voltak fontosak:

Oroszország és Ukrajna állítólag megegyeztek,

a 2019/2020-as tél szokatlanul enyhe volt, kevesebbet kellett fűteni,

ráadásul a hazai gáztárolók tele vannak tmve, hiszen éppen a bizonytalanság miatt így készültünk.

Ortodox karácsony

Vagyis az enyhe tél miatt eleve kevesebb a fűtési kereslet, de ráadásul van is bőven kínálat, tele a tárolók és jön a gáz Ukrajnán át. A piac nagyon nem is vár januárban változást, ráadásul az orosz gázkereskedők most elérhetetlenek.

Az oroszok kéthetes nagy pihenője most zajlik, január 1 -7-ig az összes nap munkaszüneti nap volt Oroszországban, és mint mi a decemberi utolsó munkanapokat, vagy a januári első munkanapokat, sokan hozzácsaptak a január 7-én tartott ortodox karácsonyhoz a hét maradék három napját. A kelet-nyugati gáztranzit szempontjából releváns Ukrajnában és Fehéroroszországban is most van az ünnep.

Mi mozdíthatja ki az árakat?

Azt írtuk, hogy az oroszok és az ukránok állítólag megegyeztek. Természetesen aligha jelentették volna be a felek, hogy december 30-án aláírás került a szerződésekre, ha ez nem lenne igaz, de a tranzitmegállapodásról eddig nem sokat tudni. ismertek a fontosabb szerződő felek, illetve a következő évekre egy potenciális szállítási mennyiséget is ismertetett az orosz, illetve ukrán közlemény.

Ám a piac szempontjából most jönnek a valódi kérdések,

árak, mennyiségek, átvételi pontok, illetve akár az, hogy befolyásolja-e ez a megállapodás a most zajló alternatív vezetékek sorsát (például a déli betápot, vagyis a Törökország felől induló török - bolgár - szerb - magyar vezeték sorsát.

A gázpiacon mindig nagyon gyorsan tud változni minden, de a kereskedők szerint nyugodt és lassú (értsd kis volumenű) kereskedés után, a február hozhat változást a regionális gázpiacon.