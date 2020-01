A balatonfüredi kikötőt is megvette Mészáros és Tiborcz cége

Mészáros Lőrinc és Tiborcz István közös ingatlankezelő cége, az Appeninn Nyrt. lett a balatonfüredi kikötő új tulajdonosa, ugyanis megvásárolta a kikötőt üzemeltető Solum-Invest Ingatlanfejlesztő Kft.-t - ezt jelentette be a Budapesti Értéktőzsde honlapján az Appeninn. A kikötőt üzemeltető vállalatot a cég Balázs Attilával, a Bayer Construct Zrt. részvényesével együtt vásárolta meg, Balázs 24 százalékot kapott a Solum-Investből. A kikötős cég amúgy korábban Simicska Lajoshoz tartozott, 2013 és 2018 között a Közgép és Fonyó Károly tulajdonában volt.

Az Appeninn ingatlankezelő cégben 2017 nyarán vásárolt meghatározó befolyást a Mészáros-cégbirodalmat összefogó Konzum Nyrt egyik alapja, majd majdnem napra pontosan egy év múlva jött a bejelentés, hogy a Konzum stratégiai partnerséget kötött Tiborcz István ingatlanos cégével, a BDPST Zrt.-vel, amelynek értelmében a Mészáros Lőrinc és felesége tulajdonában lévő Konzum PE Magántőkealap eladja a miniszerelnök vejének az Appeninnben lévő részesedésének több, mint 20 százalékát.

Azóta a Konzum folyamatosan adogatja el a részvényeit Tiborczéknak, jelen állás szerint a BDPST az Appeninn részvényeinek 29,3 százalékát birtokolja, a Konzum ingatlanbefektetési alapjának pedig már csak 18,33 százaléka van. Emellett az OTP ingatlanos alapjának van 5,09 százaléka az Appeninnben, a többi részt pedig további kisebb részvényesek adják-veszik.

Nem a balatonfüredi az Appeninn első kikötője, 2018 nyarán ugyanis ez a cég lett az egykori MSZMP pártüdülő, a Club Aliga többségi tulajdona. Mészáros Lőrinc és Tiborcz István pedig már a Balaton partjának jelentős részén birtokol szállodákat, üdülőket és kikötőket. Ahogy például azt korábban bemutattuk, Keszthely parti szakaszát például már szinte teljesen a Mészáros-Tiborcz tengely birtokolja.

Keszthelyen már ne akarjon szállodát venni a Balaton-parton

A Hvg.hu friss cikke szerint pedig elég jól is hoznak ezek a befektetések, például azért is, mert több szállodájuk is szerződött az állami Erzsébet-programmal, így a Club Aliga és a keszthelyi Hullám Hotel nem is fogad olyan vendégeket, akik nem az állami programmal mennek nyaralni. Ezen pedig remekül is keresnek, ez a két szálloda a portál szerint tavaly 490 millió forintot kapott az Erzsébet-programon keresztül.