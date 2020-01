Csótányos konyhában készítette a pizzát egy házhozszállítást végző budapesti cég

Egy budapesti, pizzakészítést és házhozszállítást végző egység tevékenységét függesztették fel azonnali hatállyal a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei január közepén. Az intézkedésre "a helyszínen tapasztalt, élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságok", miatt volt szükség, ami alatt azt kell érteni, hogy a pizzéria tele volt csótányokkal.

A hatóság a bezárás előtt készített egy videót, ami az elején kellemes, polifónikus csengőhangokat idéző dallamokkal indul, és a koszos padlóról készített nagytotálokkal indul, majd fél perc után a zene baljóssá válik, a képbe pedig belesétál egy csótány. Később kiderül, hogy közösségi lényről van szó, ugyanis több társa is megjelenik a felvételen.

A csótányokról még azt is megtudjuk, hogy más állatok társaságában is jól érzik magukat, ugyanis a konyhában egy egér is élt.

A Nébih a honlapján azt írja, hogy a konyhát a Pizzakör Kft. nevű cég üzemeltette.

A pizzériáról a hatósági ellenőrzés során az is kiderült, hogy az élelmiszerek beszerzésénél is ugyanolyan körültekintéssel jártak el, mint a takaírítás során: a Nébih ellenőrzei 12 tétel jelöletlen, nem nyomonkövethető és 1 tétel lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert találtak a helyszínen. Az egység az élelmiszerbiztonsági hiányosságok kijavítása után, a hatóság kedvező eredményű helyszíni szemléjét követően 2020.01.20-tól folytathatta a tevékenységét – írta a Nébih a honlapján.