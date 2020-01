Nemsokára elkezdődnek a tárgyalások az egyik legnagyobb magyarországi üzemnél, a győri Audinál, a szakszervezet pedig a Facebook-oldalán nyilvánosságra hozta, mit kérnek a dolgozók.

A tavalyi 18 százalékos alapbér-emelés után idén 12, jövőre pedig 11 százalékos további alapbér-emelést szeretnének, azzal, hogy idén minimum havi 60, jövőre pedig 65 ezer forintos legyen ez az emelés.

Az alapbéren felül többféle bónusz és mozgóbér is van, ezekkel kapcsolatban is emelést akar elérni az érdekvédelmi szervezet. Ezen felül egy egyszeri, 200 ezer forintos kifizetést is várnak idén és jövőre is a munkaadótól.

A választható béren kívüli juttatást a tavalyi 400 ezer forintról idénre 460 ezerre, jövőre 510 ezer forintra szeretnék feltornázni, valamint 9 éves foglalkoztatási garanciát is kérnek. Utóbbi azért is érdekes, mert az autóipari cég nincs valami jó helyzetben, a magyarországi üzemben átstukrálás során több dolgozót is elküldtek – igaz, ez a bérelt munkaerőt érintette.

Tavaly a bértárgyalásokon a szakszervezet és a cégvezetés nem tudott megállapodni, ezért hetekig tartó sztrájk szerveződött, ami végül a dolgozók sikerével zárult.