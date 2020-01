Az oroszok sokat isznak, berobbant a helyi vodkagyártás

Oroszországban 835,9 millió liter vodka készült tavaly, ami 6,3 százalékkal több a megelőző évhez képest - adott hírt a tavalyi termelési adatokról az MTI. Az orosz nemzeti fogyasztóvédelmi szervezet adatai szerint tavaly Oroszországban

konyakból 10,1 százalékkal többet, 91,9 millió litert gyártottak,

habzóborból és pezsgőből pedig 6,1 százalékkal, 132,1 millió literre bővült a termelés,

borból 289,5 millió liter készült tavaly, ami 14,9 százalékkal több 2018-hoz képest.

Isznak, csak nem importálnak

Az oroszok sokat isznak, a moldávokkal, a fehéroroszokkal és a litvánokkal rendre vezetik a világranglistákat. Ebben a ligában 14-16 liter az éves, fejenkénti alkoholfogyasztás tiszta alkohol egyenértékesben. Ám az orosz termelés növekedése most nem a fogyasztás bővüléséhez kapcsolódhat elsősorban.

Hanem sokkal inkább a nyugati szankciók miatt Oroszország kevesebb élelmiszeripari terméket importál, így ennek tudható be a termelés felfutása, mert amúgy az orosz egy főre jutó alkoholfogyasztás egy évtizede folyamatosan csökken.

Vlagyimir Putyin az adószabályokkal, illetékekkel is nagyon figyel arra, hogy a vodka ne legyen túl drága Oroszországban, mert a túl magas ár nagyon felhozza az illegális és ellenőrizetlen szeszfőzdék rémes termékeit.

A vodka nemzeti büszkeség

Ha azonban az oroszok isznak, azért főleg vodkát fogyasztanak. Részben azért, mert a vodkáról azt tartják, hogy

olcsó,

egészséges

és passzol a nemzeti ételekhez.

Az ára valóban nem magas és a különböző savanyított ételekhez, vagy akár a zsírosabb orosz falatokhoz is kedvező a vodka tisztasága és semleges jellege.

Élettanilag azért nem főnyeremény

De vajon valóban egészséges-e? Ahogy Magyarországon is minden alkoholista szeret belekapaszkodni azokba a mondatokba, hogy például egy kevéske vörösbor, vagy "borocska" még jó is az egészségnek, az oroszoknak is vannak ilyen legendás mondataik a vodkával kapcsolatban.

A hit leginkább abból táplálkozik, hogy a vodka viszonylag kedvező a másnaposság szempontjából, és a népi gyógyászat amolyan kalapkúra szerűen lázcsillapításra, illetve sebkenegetésre is használja.

A vodka valóban eléggé tiszta, többször lepárolják, nem tartalmaz a fejfájást támogató cukrokat, olajokat, szennyezőanyagokat, gyakorlatilag csak víz és alkohol.

Ugyanakkor mégsem mondható egészségesnek. A logika ott bicsaklik meg, hogy az alkohol káros hatása nem csak a másnaposságban nyilvánulhat meg, hanem a hosszabb távú hatások sokkal fontosabbak. Márpedig az orosz férfiak körében kiugróan magas például a 40-50-es éveikben történő haláleset.