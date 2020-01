Idén is volt olyan állami cég, ahol milliós prémiumot kaptak a vezetők

Korábbi években többször botrányt okozott, hogy december végén, vagy január elején az állami cégek vezetői komoly prémiumokat, jutalmakat kaptak. A 2010 előtti kormány idején a Fidesz ellenzékből hangosan kritizálta ezt a gyakorlatot, de a kormányváltás után is többször többmilliós, vagy akár több tízmilliós év végi jutalmakat osztottak ki az állami vállalatvezetőknek. Ezen az sem segített, hogy 2016-tól megemelték a vezetők alapbérét, a bónuszok abban az évben sem tűntek el.

És hogy állunk ezzel idén?

Úgy tűnik, mostanra ért be az a pár évvel ezelőtti jogszabálymódosítás, amivel eltörölték a cégvezetők bérplafonját, ugyani az Index kérdéseire válaszoló állami cégek nagy részében év végén egyáltalán nem osztogattak jutalmakat a vezetőknek. Olyanoknál sem, ahol korábban – már a 2010-es kormányváltás után – milliós bónuszokat kaptak év végén.

A vezetők nem kaptak semmit

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnél,

a MÁV-nál és az állami vasúttársasághoz tartozó, tucatnyi cégnél,

a Volánbusznál,

az Észak-dunántúli és a Duna Menti Vízmű Zrt.-nél,

a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nél,

a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-nél,

a Magyar Villamosművek Csoportnál,

a Szerencsejáték Zrt.-nél, sem a leányvállalatainál,

sem a Magyar Postánál és a hozzátartozó cégeknél.

Azért milliós jutalom is akadt

A légteret, légiforgalmi közlekedést biztosító, többek között a ferihegyi irányítótornyot is üzemeltető HungaroControlnál kaptak a vezetők prémiumot, egy havi bért, ahogy a cég többi dolgozója is. A cég kérdésünkre azt közölte, hogy a bevétel emelkedése és úgy általában a "kiemelkedő öt éves teljesítményre való tekintettel" a társaság minden munkavállalója egyszeri év végi juttatásban részesült, amely minden esetben egyhavi alapbér összegével egyezik meg.

Persze, nyilván nem ugyanannyit keres a vezetőség tagja, mint egy irodai titkár. A cég honlapján található adatok alapján havonta összesen bruttó 26 millió 699 ezer forintot kaptak a HungaroControl vezetői, azaz szintén ennyit oszthattak ki közöttük év végi prémiumként. Azt sajnos nem tudjuk egyértelműen kiolvasni a honlapjukon található adatokból, hogy a vezetők hányan lehetnek, mivel csak a cég teljes dolgozói létszámát adták meg.

Ennél nagyobb, milliós vagy ahhoz közeli összegeket kaptak a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt.-nél. A cég kérdésünkre azt válaszolta, hogy 2019. évi teljesítményéért "33 fő vezető beosztású munkatárs mindösszesen bruttó 41 millió 891 ezer teljesítményprémium kifizetésben részesült." Ez átlagosan bruttó 1 millió 257 ezer forint, de más, alacsonyabb státuszban lévő dolgozók is kaptak prémiumot, a teljesítményüknek megfelelően. A vezérigazgató nem kapott évvégi jutalmat.

A NÚSZ alá tartozó Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-nél átlagosan bruttó 899 ezer forintot kaptak a vezetők. Öten kaptak összesen 4 millió 494 ezer forintot. Hozzátették: nem vezető munkavállalók közül is többen kaptak év végi pluszt. A vezérigazgató esetében itt sem történt 2019. évre vonatkozó kifizetés. A NÚSZ-hoz tartozó másik, külön költségvetéssel működő cégnél, a TOLL Service Zrt.-nél egyáltalán nem osztottak prémiumot.

Népszavazás a bérplafonért

Korábban más volt a helyzet, nem voltak ritkák a milliós prémiumok, a 2010-es kormányváltás után sem. 2013 végén kisebb botrányt is kialakult az ügyben, miután több tízmilliós prémiumokat osztottak az állami cégvezetőknek. Ezt még a kormány is elítélte, és habár jogszabályokat nem módosítottak, végül informális nyomásgyakorlással elérték, hogy az állami vállalatok vezetőnek 89 százaléka visszautalta a kétmillió forint feletti részét.

Azóta viszont sok minden változott, és már nem a prémiumokkal és úgy általában az alapbéren felüli juttatásokkal, bónuszokkal fizetik meg a vezetők munkáját, hanem a havi fizetéseket emelték meg. 2015-ben döntött úgy döntött a kormány, hogy drasztikusan hozzányúl az addigi rendszerhez, több vezérigazgató fizetését jelentősen megemelték. Ezt akkor a fizetések piaci bérekkel való versenyképessé tételével indokolták, és azt eredményezte, miután 2016 januárjában hatályba lépett, hogy például a Magyar Posta akkori vezérigazgatója kétmillió forint helyet hirtelen ötmilliót kezdett el keresni, Horváth Péter János, Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. akkori vezére pedig kettő helyett négyet.

Ennek kapcsán 2017-ben Vágó Gábor volt LMP-s parlamenti képviselő elindított egy állami cégvezetőkre vonatkozó, 2 milliós bérplafonról szóló népszavazást is, amit a várakozásokkal ellentétben engedélyeztek a hatóságok, és meg is indult az aláírásgyűjtés. Azonban 100 ezer aláírót sem sikerült összeszedni az ügyhöz, ezért a népszavazást nem tartották meg, a kérdést az Országgyűlés sem vette napirendre. Sőt, Vágót végül még meg is bírságolta 366 ezer forintra a Nemzeti Választási Bizottság, amiért a kudarc után nem sikerült visszaadnia 366 darabot az NVB által hitelesített aláírásgyűjtő ívekből.

Magas fizetés mellé járt a milliós prémium

Arra is lehetett számítani, hogy ha már van egy magasabbra emelt alapbér, akkor az kiírtja a rendszerből a milliós bónuszokat, de nem így történt. 2016-ban még a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium alá tartozó cégek vezetői a teljes éves alapbérük 10 és 80 százalék közötti összegét kapták meg év végén prémiumként. Akkor legtöbbet a Magyar Fejlesztési Bank követeléskezelő cégének vezérigazgatója kapta, aki akkor bruttó 46,8 millió forintos éves fizetéséhez 9,3 millió forintot csaphatott hozzá.

Az éves alapbér 80 százalékát kapta az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese és a Duna Menti Vízmű Zrt. műszaki igazgatója kapta. A MÁV Zrt. vezérigazgatója az éves 60 milliós fizetéséhez kapott 6 millió jutalmat év végén. A MÁV Csoport cégeinél 23,6 millió forintot osztottak szét a felső vezetők körében. És a Magyar Postát irányító Illés Zoltán is kapott 5 milliót, az éves fizetésének 20 százalékát.

Utóbbi négy cég idén nem osztott prémiumot.

Ahol nem tartják fontosnak a tájékoztatást

A 2016-os rekorder Magyar Fejlesztési Bank azonban nem válaszolt a kérdésünkre, sem az NFM utódja, az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Ezzel nem voltak egyedül, több állami cég is a titkolózás mellett döntött.

Az Index kérdéseire nem válaszolt a Magyar Turisztikai Ügynökség, az Erzsébet-utalvány Feldolgozó Központ, a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (a csúfos kudarcot valló Magyar Nemzeti Kereskedőház utódja), valamint az Eximbank sem, igaz, ott lehet jelenleg lehet, hogy nem az év végi jutalmakkal vannak elfoglalva, hanem azzal, hogy két vezető ellen vádat emelt az ügyészség.