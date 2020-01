Az AsiaCenter betartaná a járványügyi hivatal koronavírus elleni hazai ajánlásait, ha lennének ilyenek

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (korábbi nevén ÁNTSZ) a koronavírussal kapcsolatban eddig csak a Kínába utazók számára közölt védekezési javaslatokat, viszont arra vonatkozóan még nem tettek közzé semmilyen felhívást, hogy Magyarországon milyen óvintézkedéseket érdemes tenni. Az oldalukon található, egy héttel ezelőtti tájékoztatóban azt írják:

A fertőzőképesség mértéke, a fertőző forrás jelenleg még ismeretlen, a további, pontosabb adatok megismeréséig a megelőző intézkedések alapját a korábbról ismert SARS és MERS-koronavírus járványok során alkalmazott járványügyi teendői képezik. A magyar járványügyi hatóságok a WHO és az Európai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (ECDC) ajánlásait veszik figyelembe.

Azonban, hogy ez pontosan mit jelent, nem részletezik. Nem írnak arról sem, hogy azoknak a hazai cégeknek, ahol Kínából érkező munkavállalók is lehetnek, érdemes-e gyakrabban fertőtleníteni, vagy szükséges-e maszk viselésre kérni dolgozóikat. Mint ahogy arról sem, hogy érdemes-e kerülni a kézfogást vagy javasolt-e fokozni a vitamin bevitelt.

Mások mellett megkérdeztük a budapesti AsiaCentert is, hogy ők hogyan védekeznek a járvány ellen. Az üzletközpont kommunikációs vezetőjének válasza megerősíti azt, hogy a járványügyi hivatal még nem tett közzé semmilyen ajánlást a cégek számára:

Az AsiaCenter az osztrák Strabag SE tulajdona, ezért teljes mértékben követi az Európai Unió egészségügyi szabályozására vonatkozó előírásait. (...) A koronavírussal kapcsolatos hivatalos információkat, valamint a WHO mindenkori ajánlásait kiemelten követjük, és amennyiben az ÁNTSZ járványügyi részlege a megelőzésre és/vagy védekezésre vonatkozóan javaslatokat tesz és/vagy ír elő, azoknak maradéktalanul eleget fogunk tenni.

- írták. Egyébként továbbra sincs magyar érintettje a vírusnak, de ettől függetlenül egyre több hazai cég figyelmezteti a dolgozóit arra, hogy érdemes csökkenteni a megfertőződés kockázatát. A Nokia és a Samsung pedig karanténba helyezi a Kínából visszaérkező munkatársait. A kínai két tannyelvű suliban javasolják a maszk viselését, és minden hiányzás igazoltnak számít. Az országos tisztifőorvos egyébként azt javasolja, hogy mossunk gyakrabban kezet, illetve ne köhögjünk, tüsszentsünk egymásra.

A Kínából kiindulva lassan az egész világot pánikba ejtő koronavírus elsősorban a potenciális emberáldozatok miatt kelt aggodalmat (a hét elejére száz főlé nőtt a halottak száma Kínában), de a járványnak vannak húsba vágó gazdasági vonatkozásai is. Ha a járvány elhúzódik, annak Kínán belül súlyos gazdasági következményei lesznek, de az ország világgazdaságban betöltött kulcsszerepe miatt mindenhol máshol is megakaszthat folyamatokat, még a magyar autógyárak is megérezhetik.