Schobert levélben tömjénezi magát a franchise-partnerek előtt

Levelet írt Schobert Norbert a Norbi Update franchise-partnereinek az elmúlt hetek felhajtása kapcsán, amely akörül alakult ki, hogy egy élő videóban Schobert azt mondta, azért végződnek válással a házasságok, mert a nők elhíznak a szülés után, és már nem kívánja őket a férjük. Az ügyben sok ismert (és kevésbé ismert, sőt egy csomó tök random) ember is elmondta a saját véleményét. A közösségi médiában is kapott hideget-meleget Magyarország fitneszpápája, valamint a sajtó is kiemelten foglalkozott a dologgal, sőt még egy angol lap is lehozta a sztorit.

A partnereknek kiküldött levélben Schobert arra a narratívára fekszik rá, amelyet az Index Kibeszélő című műsorában is felhozott mentségére: hogy ő valójában csak a figyelmet akarta felhívni a provokatív megjegyzésével az elhízás veszélyeire.

A körüzenet első felében schobert magát fényezi, ugyanis szerinte a régi módszerekkel már nem tudott több embert elérni, azonban most mindenki rá figyel, hatalmas siker volt az akció.

Másrészről a vállalkozó arra panaszkodik, hogy megviselte az elmúlt pár nap, de nem számít, nem tört meg.

DE az önajnározás után előkerül a levélben az ostor is,

és Schobert áttér arra, hogy szerinte egyes partnerei elárulták őt, pedig ő mindig ott volt a bajban a franchise-partnerek számára. Feltehetően itt arra gondolt, hogy egyik partnere bejelentette, felbontja vele a partnerséget és saját vállalkozásba kezd. Végül biztosítja a hűséges partnereket, hogy felveszi velük a kapcsolatot, és személyesen is tisztázza, hogy most hogyan tovább.

A levelet Norbert két(!) Steve Jobs idézettel zárja, amik arról szólnak, hogy a merész, okos embernek áll a világ.

A levélről megpróbáltuk megkérdezni Schobertet is, aki megerősítette, hogy a levél létezik, de azt mondta, nem kíván róla beszélni, és ha egy betűt is közlünk belőle, perelni fog. Utóbbit megerősítendő a telefonhívás után cirka két órával az ügyvédje is küldött egy levelet, amelyben megismételték, hogy ha a levél nyilvánosságra kerül, akkor bizony lesz nemulass.