Külföldön is híre ment a Hell-Forbes-balhénak

Az AP hírügynökség figyelmét is felkeltette, hogy Magyarországon van egy milliárdos család, a Hell energiatal tulajdonosai, akik úgy próbálnák titkolni a kilétüket, hogy a személyes adataik védelmére hivatkozva próbálták kivetetni magukat a Forbes leggazdagabb magyarokat felmérő kiadványából. Így sikeresen bekerültek például a New York Times-ba is, miközben magyarul egyébként is nagyjából 5 másodpercbe kerül eredményesen rákeresni, hogy melyik családról van szó. Itt olvashat még az ügyről.

Eggyel részletesebben a Hell Energy pert indított a Forbes Magyarország ellen azért, hogy ne kerüljenek nyilvánosságra a tulajdonosaik személyes adatai a magazin évi rendszerességgel jelentkező, 50 leggazdagabb magyart listázó cikkében. Pontosabban a lap " ne kezelje és ne hozza nyilvánosságra" ezeket az adatokat.

A januári lapszámot egy ideiglenes bírósági döntés értelmében a kiadónak vissza kell hívnia, sőt, az újság online felületéről is törölni kell a tulajdonosok nevét, a lap közleménye szerint.

A GDPR SZABÁLYOK ILYEN SZÉLSŐSÉGES ÉRTELMEZÉSE SÉRTI A SAJTÓSZABADSÁGOT ÉS LEHETETLENNÉ TESZI, HOGY AZ ÜZLETI VILÁGRÓL TÁJÉKOZÓDJANAK AZ EMBEREK, VISZONT LEHETŐVÉ TESZI, HOGY AZ ÜZLETI VEZETŐK, VÁLLALKOZÓK CSAK SZÁMUKRA KEDVES, ŐKET JÓ SZÍNBEN FELTÜNTETŐ CIKKEKHEZ JÁRULJANAK HOZZÁ. HA A JOGSZABÁLYOKAT ÍGY ÉRTELMEZIK A BÍRÓSÁGOK, VALÓDI CIKKEK HELYETT CSAK PR-CIKKEK LESZNEK AZ ÚJSÁGOKBAN

– írta a közleményben a Forbes főszerkesztője, Galambos Márton. Szerinte ugyan a januári számot vissza fogják hívni, de továbbra sem fognak engedélyt kérni a cikkek alanyaitól, hogy leírják a nevüket. "A további peres eljárásban megvédjük az igazunkat és újságírói elveinket."