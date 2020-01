Béreket vagy adót fog tudni fizetni az Alföldvíz

Az idei évre előrejelzett 1,7 milliárd forintos hiányát önerőből nem fogja tudni megoldani a vállalat, közölte az MTI kérdésére az Alföldvíz Zrt., a negyedik legnagyobb magyar . Itt elolvashatja, hogy hogyan véreztettük ki az ágazatot, miképp lehetnek sokáig veszteségesek a víziközmű-cégeink.

Az Alföldvíz megpróbált a tulajdonosaitól pénzt szerezni, de az állam is elhajtotta végül őket, és pár napja az érintett önkormányzatok se akartak gyorssegélyt adni a cégnek. Maga az Alföldvíz közölte, hogy ha senki nem fizeti ki a hiányukat, akkor is lesz víz a környéken 2020-ban, ahogy munkabéreket, a beszállítókat, a számlákat és az adókat is ki tudja fizetni a cég.

Közölték még, hogy a hiány kezeléséhez "külső beavatkozás szükséges, ami lehet jogszabályi változás vagy a tejes hazai víziközmű-ágazatra kiterjedt stratégiai megoldás bevezetése". Azt az MTI nem fejtette ki, hogy pontosan mire gondolhatnak "jogszabályi változás" alatt. Nem kizárt, hogy az áraik emelésének lehetőségét.

A jó hír, hogy abszolút optimisták, hiszen azt is bejelentették, hogy:

A szolgáltatás folyamatosságát nem veszélyezteti a megoldás megszületéséig tartó időszak sem.

Bár arról nem tudni semmit, hogy mikor, ki vagy mi segítene rajtuk, csak az derült ki, hogy eddig ki nem.