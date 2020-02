Tájékoztassák a visszaérkező munkavállalókat a koronavírus-fertőzés tüneteiről és a megelőzés lehetőségeiről, helyezzenek ki kézfertőtlenítő szereket, és használjanak fokozott vírusölő hatású takarítószereket – ezt javasolja a Nemzeti Népegészségügyi Központ a hazai munkáltatóknak.

Az Index arról érdeklődött a hivatalnál, hogy a magyar cégeknek hogyan érdemes védekezniük a koronavírus terjedése ellen.

Jelenleg tart az influenzaszezon, az új koronavírus-fertőzés tünetei pedig nagyon hasonlóak az influenza tüneteihez. Ebben az időszakban rendkívül fontos a higiéniai szabályok betartása otthon és a munkahelyen egyaránt. A Nemzeti Népegészségügyi Központ ezért javasolja a munkáltatóknak, hogy a megelőzés érdekében tegyenek ki érintésmentesen használható kézfertőtlenítő szereket és használjanak fokozott vírusölő hatású takarítószereket

– írta a hivatal. Azt is megkérdeztük, hogy a Kínából visszaérkező munkavállalók esetén milyen óvintézkedéseket javasolnak.

Tájékoztassák a visszaérkező munkavállalókat a koronavírus-fertőzés tüneteiről és a megelőzés lehetőségeiről. Kérjék, hogy csak az egészséges dolgozók álljanak munkába, a megbetegedett munkavállalók pedig forduljanak orvoshoz

– írták. Múlt héten a Nokia és a Samsung is karanténba helyezte a Kínából visszaérkező munkavállalóit, ezért érdeklődtünk arról is, hogy milyen előírások vonatkoznak az ilyen elkülönítésekre, de erre a kérdésünkre nem válaszolt a hivatal.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (korábbi nevén ÁNTSZ) a koronavírussal kapcsolatban korábban csak a Kínába utazók számára közölt védekezési javaslatokat, arra vonatkozóan sokáig nem tettek közzé semmilyen felhívást, hogy a magyarországi munkahelyeken milyen óvintézkedéseket érdemes tenni. A védőfelszerelések viselését most sem említették, pedig a kínai két tannyelvű iskolában már javasolják, hogy a diákok hordjanak szájmaszkot. Persze a beszerzése nem egyszerű, sok gyógyszertárban nem lehet már kapni, sőt a kézfertőtlenítő is sok helyen elfogyott.

A Kínából kiinduló koronavírus elsősorban a potenciális emberáldozatok miatt kelt aggodalmat, de a járványnak húsba vágó gazdasági vonatkozásai is vannak. Ha a járvány elhúzódik, annak Kínán belül súlyos gazdasági következményei lesznek, de az ország világgazdaságban betöltött kulcsszerepe miatt mindenhol máshol is megakaszthat folyamatokat, még a magyar autógyárak is megérezhetik.