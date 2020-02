Nagyot zuhant a sanghaji tőzsde

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Izgatottan várták a befektetők, hogy mi fog történni a legnagyobb „kínai” kínai tőzsdéken, vagyis Sanghajban és Senzenben, ha azok végre kinyitnak. Ez a furcsa jelzős szerkezet arra utal, hogy a kínai papírok szempontjából szintén fontos Hongkong már korábban is nyitva volt.

Az angolul Mainland China piacok viszont előbb a kínai „karácsony”, vagyis a holdújév miatt voltak zárva, majd a tervezett pihenőt a koronavírus miatt még egy kényszerű szünnap is követte.

Február 3-án, hétfőn viszont tényleg megnyitottak a börzék. Az első reakció elég vészjósló volt, de azért a Shanghai Composite tőzsdeindex és a senzeni párja végül megállt 8 százalékos mínusznál (végül Sanghaj kicsit kevésbé, Senzen kicsit jobban esett, mint 8 százalék.)

Nem olyan ijesztő

Ezzel az értékkel alapvetően mindenki nyugodt maradt, mondván, a kínai börzék nem tudtak zuhanni a múlt héten, amikor a világ tőzsdéi már estek, így ebben a pánikszerűnek tűnő zuhanásban egy hét veszteségét kellett behozni.

Aki azonban egy kicsit pesszimistább, az azért elmondja, hogy a kínai kereskedési szabályok limitálták 8 százalékban az esést. Az egyes papírok ugyanis legfeljebb 10 százalékkal zuhanhatnak vagy emelkedhetnek egy nap, utána felfüggesztik a kereskedést velük.

Ez pedig odavezetett, hogy a 7-8 százalékos esés mögött valójában sokkal szélsőségesebb piaci reakciók állnak. Sok papír limittel, 10 százalékkal esett, mások 10 százalékkal emelkedtek. Több volt a zuhanó részvény, így jött ki átlagosan a mínusz 8 százalék.

Legjobbak, legrosszabbak

A sanghaji tőzsdén tehát bőven voltak részvények, amelyek limittel (10 százalékkal) estek, de olyanok is, amelyek ennyivel emelkedtek.

Kína és turizmus – ez a kettő most együtt elég reménytelen, aligha meglepő, hogy a Hainan Airlines kínai légitársaság 10 százalékkal zuhant, de nem sokkal ígéretesebb a Kína és árukereskedelem szókapcsolat sem, a Dalian Port nagy kikötővállalat a kereskedelem vélhető visszaesésének nagy vesztese. Gyártási nehézségek miatt több iparvállalat, nyersanyaggyártó és elektronikai cég is zuhant, így a Huawei és a Yangmei Chemical vegyi cég.

Jól szerepelt viszont, 10 százalékot drágult, a Harbin Pharmaceutical Group, Kína második legnagyobb gyógyszergyártója, amely elsősorban antibiotikumokat gyárt. Hasonlóképpen limittel drágult a tiencsini szektortárs, a Tianjin Tianyao gyógyszercég is. A győztesek között volt még a divatipari Jiangsu Hongdou és a Jihua.

De hogy tényleg ne lássunk teljesen tisztán, a Sechuan Hebang kínai élelmiszeripari és gyógyszeralapanyag-gyártó akár a nyertesek között is felbukkanhatott volna, de hiába a cégcsoport erős egészségügyi lába, mégis a vesztesek között volt.

Elemzői reakciók

Az elemzők egyelőre nehezen árazzák be a koronavírust, de azért alapvetően inkább negatívak. Elek Péter, a Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. szakembere szerint hosszabb távon az jelenti a legnagyobb veszélyt, hogy sok cég bejelentette: felfüggeszti a kínai termelését.

Ez pedig nemcsak a kínai termelést béníthatja meg, de Kína annyira mélyen van integrálva a termelési értékláncba, hogy gyakorlatilag Kínát nem lehet megkerülni. Amennyiben az ország kiesik, abból komoly problémák lehetnek.

A Concorde Értékpapír szakemberei arra figyelmeztetnek, hogy tavaly a legjobban teljesítő szolgáltatási üzletág a turizmus volt, ha ezt megfogja a globális félelem, annak szintén sok ágazatra és sok nemzetgazdaságra lehet negatív hatása.

Jónap Richárd, a Concorde portfóliómenedzsere egy blogbejegyzésben részletesen is elemzett, szerinte ezek a vírus lehetséges forgatókönyvei:

Enyhe hatású forgatókönyv: nem tör ki globális járvány, heteken belül normalizálódik az élet Kínában. Maximum egy-két negyedévnyi gazdasági teljesítményre nyomja rá a bélyegét a vírus.

Súlyos hatású forgatókönyv: nem tör ki globális járvány, de hónapokba telik a helyzetet normalizálni Kínában, ami a helyi gazdaság drámai lassulásához vezet. Depresszióba esik a globális turizmus és a dominóhatás következtében több vezető gazdaság recessziót él át. A Fed idén többször kamatot vág.

Katasztrofális hatású forgatókönyv: globálissá válik a járvány, ami a világgazdasági aktivitás markáns visszaeséséhez vezet, szinte minden ország gazdasága recesszióba esik. A Fed nulláig vágja a dollárkamatot.

Vannak, akik gyártanak

Az Equilor Befektetés Zrt. gyorselemzése ugyanakkor arra is rámutat, hogy több kínai vállalat folytatja továbbra is a gyártási folyamatait, köztük a Huawei is. Bár a kínai kormány kérése az volt, hogy a koronavírus mihamarabbi megfékezésének érdekében ideiglenesen függesszék fel a termelést, még a részben állami háttérrel rendelkező memóriacsip-gyártó, a Yangtze Memory Technologies is azt jelentette be, hogy egyelőre nem függesztik fel a gyártást (ez azért különösen érdekes, mert a Yangzte gyártósorai Vuhan városában vannak).

Előjönnek a problémákkal

Ahogy Elek Péter mondja, amikor jó idők vannak, a tőzsdék, a vállalatok szeretnek egyre jobb riportokat közzétenni, ilyenkor előfordul, hogy amennyiben észlelnek is kockázatokat, negatív eseményeket, akkor igyekeznek nem venni tudomást azokról. Ha azonban van egy külső ok, amire mindent rá lehet fogni, akkor hirtelen rosszabb riportok jelennek meg, mert a nagy környezeti zajban érdemes letudni a saját hibákat is.

A tőzsdei elemzők természetesen nehezebben ítélik meg az egészségügyi helyzet súlyosságát, de

Látva az óvintézkedéseket, a teljesen körbehatárolt tartományt, a szkafanderben lázat mérő embereket, a helyzet alighanem súlyosabb annál, mint amiről a kínai hatóságok számot adnak.

Egyre több nemzetközi cikk utal arra is, hogy miként az 1986-os csernobili atomkatasztrófa idején, valójában a hivatalos bejelentések csak a vírusról adott belső jelzések után napokkal jelentek meg. És mint mindenre, erre is van tőzsdei bizonyíték. A Kawamoto nevű japán arcmaszkgyártó hihetetlen áremelkedése (sokszor naponta 20 százalékkal emelkedett a papír) már bőven a hivatalos bejelentések előtt elindult.

(Borítókép: Fertőtlenítik a Sanghaji Tőzsde bejárata előtti területet 2020. február 3-án. Fotó: Yifan Ding / Getty Images)