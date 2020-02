A világ legnagyobb autópiacát is veszélyezteti a koronavírus

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Negatív rekordot döntöttek az új autó eladások Kínában az év első két hónapjában írja a Bloomberg. Megnehezíti az autógyártók dolgát a világ egyik legnagyobb gépjárműpiacának számító Kínában az is, hogy az emberek félnek elmenni a szalonokba a koronavírus-járvány miatt. Január-február folyamán 25-30 százalékot eshettek az eladások a Kínai Személyautó Szövetség előzetes becslései szerint. A szövetség szerint a koronavírus akár 5 százalékkal is visszavetheti az éves autóeladások számát Kínában.

Az országban már az elmúlt három évben is folyamatosan csökkent ez eladott új autók száma, erre tett most még egy lapáttal a vírus miatti félelem. A különböző karanténok és lezárások miatt jelenleg a kínai gazdaság kétharmada áll jelenleg, de az újraindulás sem egyszerű, ugyanis fennakadások várhatók az ellátási láncban.

"Kína gépjárműiparának még sosem kellett ennyi negatív tényezővel számolnia, a kihívások egyre halmozódnak. Hónapokba fog telni, hogy az ipar visszatérjen a normál kerékvágásba. Az emberek vásárlóereje is várhatóan csökkenni fog a kieső bevételek miatt." – mondta el Cuj Tungsu, a Kínai Személyautó Szövetség főtitkára.

Ahogyan az ábrán is látható, a koronavírustól, és ezáltal a különféle korlátozásoktól legjobban sújtott Hupej tartomány Kína negyedik legnagyobb autógyártó régiója. Ha a kínai személyautó eladások 20 százalékot esnek a tavalyi 21,4 millió egységhez képest, akkor veszélybe kerülhet az a tíz éve tartó trend is, hogy Kínában adják el a legtöbb személygépjárművet. Az elektromos autók piacát is rosszul érintheti a válság, ugyanis az elektromos autókat és a prémium hagyományos járműveket jellemzően azokban a nagy városokban veszik, amelyeket a legjobban megbénított a járvány miatti félelem.

(Borítókép: Látogatók a Citroën standján a 18. Sanghaji Nemzetközi Autóipari Kiállítás nyitónapján / Fotó: Vu Hong / MTI/EPA)