Börtönbüntetést kapott Czeglédy Csabáék alvállalkozója

Jogerősen két és fél, illetve három és fél év börtönbüntetéssel sújtotta kedden a Szegedi Ítélőtábla a közvetve a Human Operator Zrt. alvállalkozójaként dolgozó Kopernikusz Iskolaszövetkezet korábbi vezetőit.

Az MTI beszámolója szerint a táblabíróság a vádlottakat bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében mondta ki bűnösnek. A másodrendű vádlottat a törvényszék számviteli rend megsértésének bűntettében is bűnösnek találta.

A Szegedi Ítélőtábla több ponton megváltoztatta a Szegedi Törvényszék első fokon meghozott ítéletét. Az elsőrendű vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés tartamát két évre enyhítette, és azt két év próbaidőre felfüggesztette; a közügyektől eltiltás kiszabását mellőzte. A másodrendű vádlott esetében az ítéletet hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította.

Az ítélőtábla közleménye szerint az ítélet indoklásakor elhangzott, hogy az elsőrendű vádlott bűnösségét helyesen állapította meg az elsőfokú bíróság, ugyanakkor a vádlott cselekményét a „bűnsegéd bűnsegédének bűnsegédeként" követte el, vagyis olyan távoli a kapcsolata a bűncselekmény elkövetőivel, hogy az első fokon kiszabott büntetés eltúlzott.

A másodrendű vádlottal szemben szintén költségvetési csalás miatt egy másik vádemelés is történt, a két ügy olyan törvényi egységet képez, hogy az ítélőtábla új eljárás lefolytatását és az ügyek egyesítését rendelte el.

A vádlottakat a szabadságvesztés mellett három, illetve négy évre eltiltották a gazdasági társaság vezető tisztségviselője foglalkozástól.

Az ítélet szerint az iskolaszövetkezetet névleg vezető vádlottak tevékenységükkel

hozzájárultak ahhoz, hogy a munkaerő-közvetítéssel foglalkozó Human Operator Zrt.-hez kapcsolódó láncolat tényleges irányítói 144, illetve 435 millió forint kárt okozzanak a költségvetésnek.

Az iskolaszövetkezet érdemi tevékenységet nem végzett, feladatait a Human Operator Zrt. munkatársai látták el. A munkaerő-közvetítéssel foglalkozó cégek a szövetkezettől befogadott számlákat felhasználták könyvelésükben, a Kopernikusz azonban azok áfatartalmát nem fizette be a költségvetésbe.

A Kopernikusz korábbi vezetőivel szemben folyó eljárással párhuzamosan a Szegedi Törvényszéken benyújtott vádirat szerint a Czeglédy Csaba vezetésével, a Human Operator Zrt.-hez kapcsolódva létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely munkaerő-közvetítéssel foglalkozott. A vád szerint a bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az államnak azzal, hogy a céghálóban részt vevő iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, nem fizették meg.