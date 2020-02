A magyar gazdaságban is zavarok lehetnek a koronavírus miatt

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A koronavírus-járvány már most komoly gazdasági károkat okozott, főként Kínában, de mostanra már a világ más pontjain is érezteti hatását a kínai termelés leállása, néhány hét múlva Magyarországon is jelentkezhetnek az ellátási gondok - erről beszélt a Portfoliónak Sinkó Ottó, a Videoton Holding társ-vezérigazgatója.

A globális feldolgozóipari beszállítói láncokba Kína nagyon erőteljesen beépült az elmúlt időszakban, és ez alól Magyarország sem kivétel. Egyre kevesebb olyan termék van a világon, amihez nem használnak fel Kínából származó alkatrészeket

– mondta a cégvezető.

A kínai Holdújév időszakára minden évben felkészülnek a vállalatok, most azonban a koronavírus miatt meghosszabbították a Holdújévet. „A legtöbb cégnek annyi puffere van, hogy kitartson a Holdújév időszakára, ha viszont a meghosszabbítás után sem áll helyre a kínai szállítás – amire egyre nagyobb esély van –, akkor számos vállalat termelése akadozhat vagy akár le is állhat” – folytatta Sinkó.

Egyre több európai cég sötétben botorkál, mert a telefon másik végén nincs senki, amikor a kínai partnereiket keresik

– tette hozzá.

A megbetegedések száma nem csökken, nagy kérdés, hogy mikor indul újra a termelés.

Tavaly az a 21 régió termelte meg a kínai GDP 80 százalékát és az export 90 százalékát, ahol leállt a termelés.

Sinkó szerint a Magyarországon működő vállalatok még nem álltak le a koronavírus miatt, mert a Holdújévre mindenki felkészült, azonban néhány héten belül már lehet, hogy egyes cégeknek akadozik vagy leáll a termelése.

Sinkó szerint ezen a héten a kínai vezetésnek komoly döntést kell hoznia:

a járvány további terjedésének a kockázatával jár, ha visszaküldik az embereket dolgozni,

vagy a GDP drasztikus romlásával, ha újra meghosszabbítják a leállást.

A Kínából kiinduló koronavírus elsősorban a potenciális emberáldozatok miatt kelt aggodalmat, de a járványnak húsba vágó gazdasági vonatkozásai is vannak. Ha a járvány elhúzódik, annak Kínán belül súlyos gazdasági következményei lesznek, de az ország világgazdaságban betöltött kulcsszerepe miatt mindenhol máshol is megakaszthat folyamatokat, még a magyar autógyárak is megérezhetik.