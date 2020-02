Ön fóti céget vezet? Lenne itt egy kis kommentelnivaló!

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Bíró Zoltán, Fót fideszes alpolgármestere arra kéri a helyi vállalkozókat, hogy a Facebook-posztja alatt, kommentekben jelentkezzenek, hogy létre tudják hozni a város „digitális vállalkozói regiszterét".

Nem teljesen érthető, hogy erre miért van szükség, hiszen ezek az adatok könnyedén lekérhetőek a céginformációs adatbázisokból. Aztán az is kérdéses, hogy minden helyi vállalkozónak van-e Facebook-fiókja, ráadásul az is bizonytalan, hogy mi lesz azokkal, akikhez nem jut el a bejegyzés. Egyébként Bíró konkrétan le is írja, hogy az egyes vállalkozástípusokból mennyi van a településen.

Fóton 1560 Kft., 830 Bt., 151 egyéb gazdasági vállalkozás és 1580 egyéni vállalkozó működik

- írja, aztán rátér arra, hogy miért is szeretné, ha a cégek a posztja alatti kommentekben jelentkeznének:

Több lépcsős projektünket kezdjük Fót digitális vállalkozói regiszterének elkészítésével! 1. lépésként e poszt alatt kommentben várjuk a Fóton bejegyzett bármely ágazatban, szakmában működő, akár családi vagy nagyobb vállalkozások, vállalkozók rövid, tartalmas jelentkezését. 2. lépésként, a fóti lakosok referencia reakció jelét kérjük a vállalkozásokhoz. Kövesse oldalamat a további lépésekért!!! Mindenkire számítunk, ne maradjon ki senki a regiszterből!

A cikk írásakor a poszt 16 órája volt elérhető, de még egyetlen komment sem érkezett rá.

Megkerestük Bíró Zoltánt, írásban arról érdeklődtünk, hogy miért ezzel a módszerrel gyűjtenék be az adatokat a regiszterhez. Emellett megkérdeztük azt is, hogy mi lesz azokkal, akikhez nem jut el a bejegyzésének híre, valamint érdeklődtünk arról is, hogy szerinte miért nem érkezett még egyetlen komment sem. Amint válaszol, frissítjük a cikket.