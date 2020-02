Gyenge évet zárt a Mercedes anyacége, 15 ezer embert küldhetnek el

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Mercedest is gyártó Daimler AG 0,9 euróra csökkentette az osztalékot részvényenként a tavalyi gyenge teljesítmény miatt az egy évvel korábbi 3,25 euróról, írja az MTI. A cég Magyarországon is fontos munkaadó, tavaly derült ki, hogy felfüggesztik a kecskeméti Mercedes-üzemük bővítését, és az év elején létszámcsökkenésre is sor került.

A számos autógyártót, köztük a Mercedes-Benzt összefogó Daimler AG-nál nagyarányú leépítések jöhetnek világszerte, akár 15 ezer alkalmazottól is megválhatnak, írja a Handelsblatt.

A Daimler azt közölte, hogy részben a dízelbotránnyal kapcsolatos költségekkel és az elektromos autók gyártásának beindításával összefüggő jelentős befektetések miatt a kamat- és adófizetés előtti (EBIT) eredménye 4,3 milliárd euróra zuhant a 2018. évi 11,1 milliárd euróról.

A cég adózás utáni nyeresége is jócskán visszaesett, a két évvel korábbi 7,58 milliárd euróról tavaly 2,71 milliárd euróra.

A Daimler tavalyi bevétele 3 százalékkal, 172 milliárd 745 millió euróra emelkedett. A cég tavaly 3 344 951 járművet értékesített, ami minimálisan kevesebb az egy évvel korábbi 3 352 415-nél. Ezen belül az első üzletág, a személygépkocsikkal foglalkozó Mercedes-Benz Cars rekordszámú, 2 385 400 járművet adott el.

A Daimler tervei szerint az idén a tavalyinál némileg kevesebb járművet ad el, a bevétele alig változik, míg az EBIT-je jelentősen nő. A Daimler alkalmazottainak a száma december végén 298 660 volt globálisan, ebből 173 800-an dolgoztak Németországban, 25 800-an az Egyesült Államokban és a 4440-en Kínában. Fél órával a frankfurti tőzsde keddi kereskedésének nyitása után, 09.30 órakor a Daimler részvénye 2,4 százalékos pluszban állt.

