9 milliárdért épít 3 kilométernyi vasútvonalat Mészáros Lőrinc

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Mészáros Lőrinchez köthető R-Kord Építőipari Kft. építheti meg Budapesten a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső között a harmadik vágányt, nettó 9 milliárd 488 millió forintért, szúrta ki a Napi.hu az uniós közbeszerzési közlönyből.

A 3 kilométer hosszú vasúti pálya mellett része a szerződésnek a biztosító berendezés, a villamos felsővezeték és a zajvédelmi falak is kiépítése is, de egy acél hidat is ki kell cserélni, három hidat pedig felújítani.

A nyertessel január 28-án kötött szerződést a NIF. Hogy ki finanszírozza az építkezést, nem derül ki pontosan, mert ezt a részt vagylagosan adja meg a közlemény. Vagy hazai forrásból, vagy pedig az uniós Európai Hálózatfejlesztési Eszközből (CEF), illetve az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programból (IKOP) történik majd.