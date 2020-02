Jeff Bezos kivett 1273 milliárd forintot az Amazonból

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A cím nem elírás, a CNBC szerint 11 nap leforgása alatt 4,1 milliárd dollárnyi Amazon-részvényt tett pénzé a világ leggazdagabb embere. Az Amazon vezérigazgatója február kezdete óta egyszer 579,8 millió dollár értékben adott el Amazon részvényeket, előtte pedig 1,65 és 1,8 milliárd dollárnyi részesedésén adott túl. A részvényeladások a 10b5-1 tőzsdei kereskedelmi szabály szerint történtek, amely lehetővé teszi, hogy egy cég részvényesei nagy mennyiségben adjanak túl a részvényeiken, amennyiben azt előre bejelentik – tehát nem valami spontán akcióról volt szó. A milliárdos amúgy pont a napokban döntött rekordot azzal, hogy 165 millió dollárért megvett egy villát.

Azonban potom 165 millió dollárt (51 milliárd forint) valószínűleg zsebből is kifizet Bezos, tehát valószínűleg nem a Beverly Hills-i viskó megvásárlása miatt adott el részvényeket. Bezos az előző években is mindig eladott pár milliárd dollárnyi részvényt, hogy finanszírozni tudja a Blue Origin űrkutatási projektjét. Bár a milliárdos sokáig nem arról volt híres, hogy sokat jótékonykodna, az elmúlt időben egy jótékonysági alapba is elkezdett pénzt tenni, amelyet az alacsony jövedelmű közösségek támogatására és a hajléktalanság elleni harcra hozott létre.